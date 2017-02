TPO - Tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017 BIDV và tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 19/2, tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho 8 dự án; ký kết 15 thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác đầu tư với tổng số vốn đăng ký 22.628 tỷ đồng.

Thành phố Vinh, thủ phủ của Bắc Trung Bộ.

8 dự án được trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư:



1- Dự án đầu tư KCN WHA Hemaraj 1 do Liên doanh Tổng Cty XDCT Giao thông IV - CTCP và WHA Hemaraj Land and Development PTE.Ltd làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 2.056 tỷ đồng; địa điểm tại Khu Kinh tế Đông Nam.



2- Dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF Nghệ An do Công ty CP Gỗ MDF Nghệ An làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 1.754 tỷ đồng; địa điểm tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn.



3- Khu du lịch, du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 1.532 tỷ đồng, địa điểm tại Xã Thanh An, huyện Thanh Chương.



4- Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên do Công ty CP Jet Nhật Bản làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng; Địa điểm tại Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc.



5- Dự án Sản xuất vỏ thùng Container do Công ty CP Tập đoàn TKV Group (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 549 tỷ đồng; địa điểm tại Khu kinh tế Đông Nam.



6- Dự án Đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương do HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An - Đô Lương, có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng; địa điểm tại Xã Yên Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.



7- Dự án Trung tâm khai thác vận chuyển Bắc Miền Trung do Công ty CP Xây dựng 465 làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng; địa điểm tại Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.



8- Dự án Trang trại nuôi heo nái sinh sản tại huyện Nghĩa Đàn do Công ty CP Đầu tư và Chăn nuôi lợn Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 56 tỷ đồng; địa điểm tại Xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng trăm doanh nghiệp tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An được tổ chức sáng 19/2.

1- Ba dự án do Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam đề xuất, gồm:+ Dự án Đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh chợ thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tổng mức đầu tư dự kiến 177 tỷ đồng.+ Dự án Đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Hoàng Mai tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai , tổng mức đầu tư dự kiến 152 tỷ đồng.+ Dự án Đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh Trung tâm Văn hóa, thể thao, khách sạn và DV thương mại huyện Tân Kỳ, tổng mức đầu tư dự kiến 86 tỷ đồng.2- Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh do Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Thái Thượng Hoàng đề xuất, có tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.3- Dự án Showroom ô tô, xe máy, phụ tùng, dịch vụ và văn phòng do Công ty CP Tập đoàn Vinamotor tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh với tổng mức đầu tư dự kiến 42 tỷ đồng.4- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ tại Khu kinh tế Đông Nam do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đề xuất.5- Ba dự án của Công ty CP TKG Group (Hàn Quốc) đăng ký đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam gồm: Dự án Trường Đại học Công nghệ cao Hàn Quốc, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng; Dự án lắp ráp máy Vi tính với tổng mức đầu tư dự kiến 61 tỷ đồng và Dự án lò đốt chất thải y tế với tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng.6- Dự án Chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hoàn chỉnh “Từ Nông trại đến Bàn ăn” tại tỉnh Nghệ An do Tập đoàn Mavin (Australia) đề xuất, bao gồm:- Trung tâm Giống heo hạt nhân công nghệ cao tại huyện Anh Sơn, với khoảng 2.500 con heo nái, diện tích khoảng 50 ha, tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.- Trung tâm nghiên cứu khoa học vật nuôi công nghệ cao, tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng.- Nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm từ thịt, sử dụng công nghệ của Châu Âu, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.7- Bản thỏa thuận nguyên tắc của tỉnh Nghệ An với Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) về hỗ trợ kết nối các Doanh nghiệp, các nhà đầu tư Úc đầu tư vào tỉnh Nghệ An và tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư năm 2017.8- Dự án đầu tư Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2.1. do Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai đề xuất, dự kiến diện tích 122 ha; Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 4.900 tỷ đồng tại KCN Đông Hồi - Khu Kinh tế Đông Nam.9- Dự án Nhiên liệu Sinh khối của Nhật Bản, dự kiến tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng..10- Đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&Tnghiên cứu, khảo sát đầu tư tại khu vực phía Tây thành phố Vinh, diện tích khoảng 190 ha triển khai dự án khu đô thi, dịch vụ, sinh thái và thương mại.11- Dự án Cáp treo và Quần thể khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng biển Cửa Lòdo Công ty CP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Bình Minh đề xuất, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.13- Chuỗi 03 dự án Trung tâm thương mại Vincom tại các thị xã Cửa Lò, Hoàng mai, Thái Hòa của Tập đoàn Vingroup đề xuất, với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.14- Hai Dự án do Công ty GBA Group Việt Hàn đề xuất gồm: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Nhân sâm Hàn Quốc tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư dự kiến là 200 tỷ đồng và Trung tâm nghiên cứu khoa học về Nhân Sâm và Dược liệu và giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm sạch tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.15- Dự án xây dựng Nhà máy bánh kẹo thực phẩm Hải Châu II do Tổng công ty mía đường I, Công ty cổ phần đề xuất, có tổng mức đầu tư dự kiến 130 tỷ đồng.

Làn sóng đầu tư đang mạnh mẽ đổ vào Nghệ An.

BIDV đã ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp tín dụng với dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF của Công ty CP Gỗ MDF Nghệ An làm chủ đầu tư; Quy mô Ván sợi MDF 180.000 m3/năm và Gỗ ván thanh 2.400 m3/năm tại Khu CN Tri Lễ, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn có tổng mức đầu tư 1.754 tỷ đồng, trong đó mức vốn BDIV cho vay dự kiến 1.403 tỷ đồng.

“Năm 2017, thu ngân sách của tỉnh đã đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, vượt so với mục tiêu đề ra”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay. Với kết quả nói trên, Nghệ An đã lọt top các tỉnh có số thu ngân sách trên 10 nghìn tỉ đồng.

Giám đốc điều hành Công ty Hemaraj David Richard Nardone cho biết: "Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để xây dựng khu công nghiệp Hemaraj tại Nghệ An. Là nhà phát triển công nghiệp hàng đầu của Thái Lan, Hemaraj đã có 8 khu công nghiệp tại Thái Lan với những tiêu chuẩn quốc tế về bất động sản công nghiệp”. Dự án khu công nghiệp Hemaraj ở Khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tích 3.200 ha.

Chủ tịch Tập đoàn xi măng Vissai Hoàng Mạnh Trường đánh giá cao sự phát triển của ngành xi măng tại Nghệ An: “Trong vòng 3 năm qua Tập đoàn xi măng Vissai đã trở thành nhà đầu tư và triển khai đồng loạt nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hoàn thiện nhà máy xi măng dầu khí 12/9 huyện Anh Sơn, đầu tư và xây dựng mới hai dây chuyền nhà máy xi măng ở xã Bài Sơn, Đô Lương, xây dựng Trạm nghiền xi măng và Cảng quốc tế tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động tìm đến các nhà đầu tư và nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã đến đầu tư tại Nghệ An với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đồng thời người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém mà địa phương cần khắc phục.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đây là cơ hội tốt để Nghệ An tạo bước đột phá trong phát triển nếu tận dụng tốt các cơ hội trên cơ sở một chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn. Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh phải có tư duy mới, cách làm mới.

Tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, cần phải đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển; xây dựng bộ máy hành chính phục vụ, kiến tạo, liêm chính, chăm lo đời sống của nhân dân. Tôi mong muốn các nhà đầu tư đồng hành với Chính phủ, tỉnh Nghệ An trong quá trình phát triển”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cam kết cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh Nghệ An vinh danh các doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào địa phương.

Nghệ An đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tỉnh Nghệ An hiện đang kêu gọi thu đầu tư vào KCN, dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An, KCN Hemaraj, NCN Nam Cấm, KCN Hoàng Mai, KCN Đông Hồi....mở ra chìa khóa tiềm năng cho khu vực Bắc miền Trung.