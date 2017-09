Honda Việt Nam bán được hàng trăm xe CR-V: Lấy đâu ra?

Xác nhận với Tiền Phong ngày 7/9, đại diện Honda Việt Nam cho hay: Riêng với mẫu xe CR-V, đầu tháng 9, Honda Việt Nam có chính sách khuyến mãi tặng xe Honda SH để…thăm dò tình hình thị trường.

Về thông tin cho rằng Honda Việt Nam đã bán được hàng trăm xe, thậm chí lên tới cả nghìn xe sau đợt khuyến mãi sốc ngày rằm tháng ngâu - tháng "cô hồn", đại diện công ty cười: “Lấy đâu ra! Toàn tin đồn thổi lung tung. Thời điểm này, để tạo ra được sức thu hút, độ hot cho các mẫu xe thực sự quá khó. Chưa có thống kê số lượng cụ thể nhưng mới mấy ngày mà bán được cả trăm xe thì không có”.

Cũng theo vị này, hiện tại hai dòng xe đang lắp ráp ở Việt Nam là City và CR-V chỉ đạt tỉ lệ nội địa hóa từ 15-20%. Từ đầu năm 2017, Honda đã chuyển sang nhập khẩu mẫu xe Civic, trước đó là Odyssey, Accord.

"Đề xuất mới đây của Bộ Tài chính về điều chỉnh thuế đối với các dòng xe và sản phẩm tạo ra trong nước đi kèm sản lượng phải đạt được quá cao nhưng cũng chưa rõ ràng. Các Bộ, ngành chưa thống nhất với nhau. Chẳng hạn, đề xuất của Bộ Tài chính mỗi xe phải đạt được 20.000 xe/năm, tổng sản lượng không dưới 33.000 xe hơi khó cho doanh nghiệp khi thị trường Việt Nam chưa đủ lớn” – đại diện Honda Việt Nam bày tỏ.

Cũng theo vị này, cơ chế, chính sách của Chính phủ phải rõ ràng thì doanh nghiệp mới có thể an tâm ổn định sản xuất. “Để đạt sản lượng 20.000 xe thì trung bình mỗi tháng xe đó phải bán được 1.600 xe. Trong khi như ở Honda Việt Nam, trung bình mỗi tháng bán được hơn 300 xe CR-V, còn City hơn 500 xe. Tính ra, một năm City chỉ hơn 6.000 xe, cò CR-V chỉ hơn 4.000 chiếc, rất khó đạt được sản lượng 20.000 xe/năm” – đại diện Honda Việt Nam phân tích.

Bàn về chiến lược sản xuất, lắp ráp trước tình hình thị trường ảm đạm hiện nay và nhiều biến động về thuế, chính sách, đại diện Honda Việt Nam cho hay: “Thực ra, tổng sản lượng và lượng xe tồn trong kho hiện nay của Honda Việt Nam không lớn. Một năm, Honda Việt Nam bán được khoảng 12.000 xe, so với những đại gia khác thì quá bình thường. Lượng tồn kho cũng không đến mức phải xả hàng tồn kho quyết liệt ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ảm đạm hiện nay, chúng tôi cũng có một số chính sách để hỗ trợ các đại lý bán hàng, tăng doanh số và có thêm thu nhập”.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, thông tin Honda giảm giá sốc mẫu xe CR-V lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày rằm tháng Bảy âm lịch. Theo đó, giá bán thấp nhất của Honda CR-V là 730 triệu đồng cho bản 2.0L và bản cao nhất 835 triệu đồng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, thực tế giá xe CR-V giảm giá sốc như trên là các suất mua xe ưu đãi dành cho các đại lý Honda Head (đại lý xe máy). Trong khi theo chương trình ưu đãi chính thức của hãng Honda, người tiêu dùng mua xe CR-V phiên bản 2.4L trị giá 988 triệu đồng sẽ được nhận thêm một chiếc xe tay ga cao cấp SH trị giá 76 triệu đồng.

Cụ thể, mức giảm giá đang được áp dụng tại các đại lý dành cho phiên bản CR-V 2.0L là 110 triệu đồng, xuống còn 788 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4L có giá 828 triệu đồng, giảm 160 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4L TG có giá 898 triệu đồng, giảm 130 triệu đồng. Chưa kể, một số đại lý còn sẵn sàng giảm thêm cho người tiêu dùng khoảng 15-20 triệu đồng mỗi xe.

Honda CR-V là mẫu xe cạnh tranh quyết liệt nhất với Mazda CX-5 trong phân khúc xe đa dụng (SUV) 5 chỗ. Cả 2 mẫu xe này ở thời điểm đầu năm 2016 (thời điểm phiên bản mới được giới thiệu ra thị trường) đều có giá tiền tỷ (Honda CR-V giá 1,008 đến 1,158 tỷ cho các bản 2.0L và 2.4L; Mazda CX-5 từ 1,039 đến 1,099 tỷ đồng cho các bản 2.0L và 2.5L).

Tính ra, sau 19 tháng, kể từ tháng 1/2016, Honda CR-V 2.0L AT đã giảm đến hơn 300 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4L AT với giá bán lẻ tại đại lý chỉ còn 835 triệu đồng có mức giảm đến gần 330 triệu đồng. Mức giảm giá này khiến khách hàng đã mua xe vô cùng xót của, trong khi những khách hàng đang có nhu cầu lại thêm do dự.

Một đối thủ cùng phân khúc của 2 mẫu xe trên là Nissan X-Trail cũng tiếp tục thông báo mức giảm giá tháng 9 để cạnh tranh thị phần.

