TP - Các cây họ có múi: Bưởi, cam, quýt, chanh,… thời vụ thu hoạch tập trung vào những tháng cuối năm đến Tết Âm lịch. Đặc điểm các cây trồng trên có bộ rễ ăn sâu, tán rộng, năng suất cao nên yêu cầu lượng dinh dưỡng lớn. Ví dụ, 1 tấn quả bưởi lấy đi trong đất: 1kg N, 0,6kg P205; 2,5kg K20; 0,2kg Mg0; 0,6kg Ca0, 90g S; 30g Fe; 4g Mn; 7g Zn và 5g Cu. Trung bình 1 tấn quả cam lấy đi: 1,7kg N; 0,5 kg P205; 3,2kg K20 và các chất trung vi lượng. Do yêu cầu đất đai và dinh dưỡng của các cây có múi như vậy nên nông dân ở những vùng trồng tập trung các cây trên đã chọn phân Văn Điển để bón rất hiệu quả.

Lân Văn Điển là loại lân chậm tan, chỉ tan trong dung dịch a xít yếu do rễ cây tiết ra, cây cần đến đâu phân hòa tan đến đó nên hạn chế bị rửa trôi. Đất trồng của chúng chủ yếu trên đất đồi, vườn, bãi, dễ bị rửa trôi. Nếu bón loại lân tan nhanh gặp nước sau 48 giờ phân tan hết nên sẽ bị rửa trôi nhiều. Phân lân Văn Điển có tính kiềm do có tỷ lệ can xi tương đối cao nên có tác dụng tạo độ pH thích hợp cho cây. Đây là loại phân giàu chất dinh dưỡng vì ngoài dinh dưỡng lân còn có tác chất trung và vi lượng.

Các loại phân đa yếu tố NPK Văn Điển chuyên dụng bón cho các loại cây trồng nói chung, trong đó có phân chuyên dụng bón cho cây có múi nói riêng, do thành phần chính có lân Văn Điển nên cũng có đặc tính như trên. Nó khác với một số loại NPK thông thường là ngoài đạm, lân, kali còn có các chất trung và vi lượng. Ví dụ như: NPK Văn Điển: 5-10-3, với thành phần dinh dưỡng: N:5%; P 2 0 5 : 10%; K 2 0: 3%; S: 1%; MgO: 8%; CaO: 16%; Si0 2 : 15% và các chất vi lượng: Al, Fe, Mo, Cu, Co… các chất trung và vi lượng rất cần thiết cho cây, giúp tăng năng suất, chất lượng, tăng sức chống chịu với các điều kiện thời tiết bất thuận và sâu bệnh, ngoài ra còn có tác dụng cải tạo đất. CaO (caxi) khử chua và trung hòa các chất độc hại Fe, Al, khắc phục bệnh đen rễ. Si0 2 (Silic) giúp thành mạch vành vững chắc làm cho sâu bệnh khó xâm nhập. Si lic làm giảm sự thoát hơi nước, giúp tăng khả năng chống hạn, hạn chế nám vỏ quả. Si lic trong phân còn góp phần cứng cây, giảm độc Mn, Mg, tăng chất lượng quả như: tăng độ ngọt, nhiều nước và hương vị của quả. Các chất vi lượng cây cần nhu cầu ít nhưng lại rất cần cho sinh trưởng, phát triển, nếu thiếu sẽ ảnh hưởng rất nhiều về năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đối với cây có múi, đợt bón ngay sau khi thu hoạch là quan trọng nhất giúp cây hồi sức sau nhiều tháng nuôi quả, tốn nhiều dinh dưỡng. Tốt nhất là bón phân NPK Văn Điển 5-10-3; bón từ 1- 3kg một cây tùy theo tán cây, độ tuổi và năng suất. Nếu đất ẩm, có thể xối đất làm cỏ, vãi phân quanh gốc nhưng tốt nhất là đào rãnh xung quanh gốc, cách gốc 60cm, sâu 10- 15cm, rộng 15- 20cm, bón phân, lấp đất, tưới đất ẩm.