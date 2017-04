Mong ước về một môi trường sống hiện đại và bình yên cho con trẻ

Tại các thành phố lớn, trẻ em có nhiều điều kiện để học tập và tìm hiểu thế giới; trẻ có thể được học ngoại ngữ, luyện đàn, học múa… ngay từ khi còn rất nhỏ đồng thời có thể tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến, biết đến sự kỳ diệu của khoa học kĩ thuật. Nhưng ngược lại, cũng chính ở các đô thị lớn, không gian vui chơi của trẻ lại đang ngày càng thu hẹp, những trải nghiệm thực tế ngày càng ít đi và sự mất an toàn cho trẻ ngày càng tăng cao… Đó chính là lúc các bậc phụ huynh suy nghĩ đến việc tìm kiếm cho con một nơi ở mà ở đó con vẫn được hưởng những tiện ích hiện đại nhưng phải đảm bảo an toàn và bình yên tuyệt đối.

Được đánh giá là một trong những dự án có vị trí đắc địa nhất quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Imperia Sky Garden - dự án bất động sản được phát triển bởi MIK Group, mặc dù chưa chính thức ra mắt nhưng được rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, có con nhỏ đón đợi. Lý do được cho rằng, Imperia Sky Garden là nơi an cư tốt lành bởi không gian sống xanh, thoáng rộng, phù hợp với nhu cầu khám phá cuộc sống của trẻ nhỏ. Đồng thời nơi đây cũng tích hợp đầy đủ hạ tầng giao thông và các dịch vụ tiên ích.

Không gian sống an toàn cho các cư dân nhí

Mong muốn đem đến cho cư dân một môi trường lý tưởng, đơn vị phát triển dự án MIK Group đã kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp tại Imperia Sky Garden với 89 tiện ích nội khu để mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình đều được đáp ứng ngay ngưỡng cửa. Đặc biệt là nhu cầu vui chơi và khám phá thế giới của trẻ nhỏ.

Không gian sống ngập tràn sắc xanh tại Imperia Sky Garden

Tại Imperia Sky Garden, những khoảng không gian xanh, những bãi cỏ mềm mại, những khóm hoa bốn mùa khoe sắc sẽ là nơi để con trẻ khám phá thế giới tự nhiên. Khu vui chơi ngoài trời rộng rãi để các con thỏa sức nô đùa. Những ngày mưa hay những ngày gió lạnh, cha mẹ cũng không cần lo lắng vì chủ đầu tư đã thiết kế một khu vực riêng làm sân chơi trong nhà với những trò chơi vận động thông minh. Thêm vào đó, câu lạc bộ năng khiếu, thành phố hướng nghiệp… cũng được xây dựng ngay trong nội khu căn hộ, các em nhỏ chỉ cần vài bước chân là được tiếp cận với thế giới rộng lớn với bao điều thú vị.

Ngoài ra, vấn đề an toàn tại dự án cũng được hết sức chú trọng với hệ thống an ninh 24/24, mạng lưới camera kiểm soát dày đặc, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp. Vì lẽ đó, tại Imperia Sky Garden, trẻ thơ sẽ được thoải mái vui đùa, chạy nhảy trong không gian vừa chan hòa với thiên nhiên, vừa an toàn tuyệt đối.

Hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe toàn diện

Với mỗi gia đình, sức khỏe cho các thành viên và nền tảng học vấn cho con em là những yếu tố luôn được quan tâm ở mức cao nhất. Đây cũng chính là lợi thế của Imperia Sky Garden khi bao quanh dự án là các hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục phát triển nhất Thủ đô.

Về giáo dục, kế bên Imperia Sky Garden là hệ thống giáo dục toàn diện từ mầm non đến đại học với các cơ sở uy tín như Trường liên cấp Vinschool, Trường mầm non Minh Khai, Trường tiểu học Tô Hiến Thành, Trường PTTH Thăng Long, Trường đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng… Ngay trong nội khu dự án cũng dành những vị trí đẹp nhất làm cơ sở giáo dục, bồi dưỡng trí tuệ cho các mầm non tương lai của Imperia Sky Garden. Được biết, hiện đang có rất nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu Hà Nội đặt vấn đề với chủ đầu tư cho phép đặt trường học chất lượng cao trong khuôn viên dự án.