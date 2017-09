Khai thác dầu thô Việt Nam giảm nhưng bán được giá hơn

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu thống kê tình hình thu – chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2017. Theo đó, trong tháng 8 đã khai thác được 1,13 triệu tấn dầu thô, với giá bán bình quân đạt 50 USD/thùng, đóng góp vào ngân sách 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 930 tỷ đồng so với tháng 7.



Lũy kế 8 tháng đã khai thác 8,96 triệu tấn (bằng 73% kế hoạch năm), nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu từ dầu thô vào ngân sách 8 tháng qua đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu thanh toán bình quân các tháng đạt 53,2 USD/thùng.



Tính chung 8 tháng qua, các khoản thu nội địa đã đóng góp 603,6 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016. Khoản thu nội địa đạt khác nhất là thu từ nhà, đất tới nay đã vượt 8,6% so với dự toán, tăng tới 25% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một số khoản thu khác cũng khả quan như thu thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí, thu từ hoạt động xổ số…



Ở khâu chi, đáng chú ý chi xây dựng cơ bản từ vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục chậm. Tới nay, vốn trái phiếu mới giao được 5,2 nghìn tỷ đồng trong tổng số 50 nghìn tỷ đồng kế hoạch (chỉ đạt 10,4% dự toán Quốc hội giao). Trong đó, mới giải ngân được 2,46 nghìn tỷ đồng (bằng 4,9% dự toán Quốc hội).



Trong 8 tháng qua, Việt Nam đã đi vay hơn 2,3 tỷ USD vốn nước ngoài (tương đương hơn 52,5 nghìn tỷ đồng). Trong cùng thời gian, ngân sách đã chi ra hơn 68,1 nghìn tỷ đồng trả nợ và lãi vay, trong đó trả nợ vay nước ngoài hơn 24,9 nghìn tỷ đồng (tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước).



Tính tới nay, Bộ Tài chính chi gần 6.580 tỷ đồng tiền đền bù của Formosa Hà Tĩnh cho 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển.

Lê Hữu Việt