Khẳng định uy tín bằng giá trị thật

Từ câu chuyện “làm xong mới bán”

Tại TP.HCM, thực tế cho thấy nhiều người dành dụm cả đời mới có đủ khả năng để mua một căn nhà/căn hộ tươm tất. Tuy nhiên, không ít chủ đầu tư vì nhiều lý do đã khiến dự án rơi vào tình trạng dở dang, kéo dài hàng năm trời, gây khó khăn cho người mua nhà. Thậm chí không ít dự án “tiền đã trao nhưng cháo không có” khiến khách hàng điêu đứng, phải tiếp tục cảnh ở trọ. Vì vậy, khi có doanh nghiệp chỉ chấp nhận mở bán dự án sau khi hoàn tất xây dựng thô đã lập tức tạo sự chú ý trong giới đầu tư, người mua nhà để ở.

Him Lam Chợ Lớn (Q.6) do CTCP Him Lam làm chủ đầu tư là một trong những “hình mẫu” tiên phong trong vấn đề này. Toàn bộ dự án có hơn 1400 căn hộ đã được xây dựng xong phần thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Chú trọng đến giá trị sống của cư dân, các dự án của Him Lam Land thật sự là nơi an cư lý tưởng cho những gia đình Việt Ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng giám đốc Him Lam Land, cho biết qua tiếp xúc với khách mua nhà gần đây, nổi lên là nỗi lo lắng chủ đầu tư chậm trễ trong việc triển khai xây dựng sau khi đã nhận được tiền cọc của khách hàng.

Đối với Him Lam Land, đến nay Công ty đã tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng hàng ngàn căn hộ tại nhiều dự án như Him Lam Chợ Lớn (Q.6), Him Lam Riverside (Q.7)…; đồng thời nhanh chóng thực hiện thủ tục cấp chủ quyền cho cư dân. Đây là minh chứng cho chiến lược “sản phẩm thực” đáp ứng “nhu cầu thực” mà chúng tôi đã xây dựng mấy năm qua.

Hiện nay, Him Lam Land cũng đang triển khai một số dự án khác như Him Lam Phú Đông (đại lộ Phạm Văn Đồng), Him Lam Phú An (Q.9)… tất cả đều xây dựng vượt tiến độ.

Theo một chuyên gia bất động sản tại TP.HCM, với các khách hàng chưa cần nhận nhà gấp thì có thể chọn các dự án đang xây dựng để được lựa chọn theo nhu cầu, sở thích của mình. Tuy nhiên, chỉ những chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính, tuân thủ đúng tiến độ cam kết ở một số dự án trước đó mới đáng tin cậy.

“Người dân nên ưu tiên lựa chọn những dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý, chủ đầu tư uy tín, tiện ích quanh khu vực chung cư… Nếu kiểm tra trên thực địa thấy dự án đang xây dựng náo nhiệt thì cũng có thể tin tưởng mua được. Bên cạnh đó, các dự án có bảo lãnh ngân hàng cũng có thể là lựa chọn hợp lý”, vị này tư vấn.



Đến “chiến lược” nhà cho giới trẻ

Theo HoREA, mỗi năm tại thành phố có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng cao. Tuy nhiên, khả năng mua nhà của họ bị giới hạn bởi giá nhà tăng và chưa có kế hoạch tài chính hợp lý.

Chị Châu (Q.8) tâm sự: “Vợ chồng tôi vừa kết hôn và đang suy tính chuyện mua nhà thay vì cứ ở thuê như hiện giờ. Tiền dành dụm của hai đứa được khoảng 450 triệu, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng gần 30 triệu nhưng khi nhìn vô giá căn hộ tại những khu vực gần trung tâm toàn tầm 2-3 tỷ thì lại muốn thôi. Cuộc sống ở thành phố đâu phải lúc nào cũng theo ý mình, giờ mà chấp nhận vay tiền mua nhà thì tháng nào cũng phải nơm nớp lo chuẩn bị một khoản tiền “chết”, lo lắm.”

Hiểu được nhu cầu này, từ năm 2016, ngoài các sản phẩm cao cấp có giá trên 2 tỷ đồng, Him Lam Land bắt đầu tập trung phát triển thêm những dự án có mức giá “vừa túi tiền”, thời gian thanh toán hợp lý, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Nổi bật trong số những dự án Him Lam Land đang xây dựng và đưa ra thị trường (dự kiến bàn giao nhà vào tháng 6-2018, trước thời hạn 2 tháng) là Him Lam Phú An (Q.9). Tọa lạc ngay cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, trên trục xa lộ Hà Nội, chỉ cách cầu Sài Gòn 3,5km, kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tại trạm số 8 và trạm số 9, mức giá 1,7 – 1,9 tỷ/căn 2 phòng ngủ quả thật rất hấp dẫn so với vị trí, quy mô đầu tư và mức độ hoàn thiện cao cấp của sản phẩm bàn giao cho khách hàng. Bởi theo cam kết trong hợp đồng Him Lam Land gửi cho khách hàng, mọi căn hộ bán ra phải được trang bị đầy đủ tiện ích đi kèm cao cấp và hiện đại đến những thương hiệu nổi tiếng như ToTo, Kohler, Teka, Ferroli…

Thu hút đông đảo khách hàng, tỷ lệ tiêu thụ trung bình các đợt mở bán dự án Him Lam Phú An đều đạt từ 96-99% Him Lam Phú An (Q.9) dự kiến bàn giao vào tháng 06/2018, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu Bên cạnh đó, ngoài chuỗi 38 tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, cư dân của dự án cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng kết nối với những tiện ích ngoại khu phong phú như hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…..

Quan trọng, tính đột phá trong chính sách hỗ trợ khách hàng đã giảm bớt được áp lực “gánh nặng” tài chính cho người trẻ khi chọn mua nhà: khách hàng chỉ cần thanh toán 30% đến khi nhận nhà, phần còn lại trả dần trong 6 năm với 1%/tháng của tổng giá trị căn hộ (tương đương 17-19 triệu).

Kể từ ngày 09/09/2017, Him Lam Land tổ chức cho quý khách hàng tham quan thực tế căn hộ Him Lam Phú An. Hiện dự án đang trong quá trình hoàn thiện và xây dựng tiện ích nội khu. SGD Him Lam Phú An – 8A Thủy Lợi, P. Phước Long A, Q.9, TP.HCM

