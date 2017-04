TP - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 820/ BCH-TM gửi các đơn vị liên quan về việc dừng thi công các công trình thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm ảnh hưởng đến quốc phòng, trong đó có nội dung không thống nhất xây dựng bãi trực thăng.

Văn bản do Thượng tá Lê Ngọc Hải - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam ký ngày 7/4, gửi đến Sở Xây dựng, UBND TP. Hội An và Cty CP TM-DL-ĐT Cù Lao Chàm. Theo đó, văn bản yêu cầu dừng không thời hạn việc thi công công trình đường dân sinh trên đảo Cù Lao Chàm; Khẩn trương hoàn thổ và trồng cây che phủ toàn bộ diện tích đã san ủi tại tuyến đường nêu trên (thời gian hoàn thành trước ngày 25/5); Không thống nhất xây dựng bãi trực thăng theo đề nghị của công ty; Bãi bỏ toàn bộ các văn bản liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm Bộ CHQS tỉnh ban hành trước ngày 7/4…

Trước đó, ngày 13/5/2016, BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam có công văn số 1303/ BCH-TM về thống nhất chủ trương cho phép xây dựng đường dân sinh trên đảo Cù Lao Chàm. Đây là văn bản thỏa thuận chủ trương về mặt quốc phòng, theo đó chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, xây dựng theo đúng trình tự pháp luật, trong đó bao gồm việc thực hiện các cam kết về đảm bảo môi trường sinh thái, giấy phép xây dựng, giám sát thi công…

Tuy nhiên, ngày 6/4/2017 qua kiểm tra nhận thấy việc thi công tuyến đường này làm thay đổi lớn địa hình hiện trạng, vi phạm đến các quy định về quản lý hiện trạng địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng, ảnh hưởng đến hoạt đông quân sự trên đảo và làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học trong khu bảo tồn thiên nhiên đảo Cù Lao Chàm.

Theo tìm hiểu, ngày 25/ 9/2007 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định phê duyệt chi tiết Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam). Ngày 13/5/2016 BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam có công văn thống nhất chủ trương cho phép xây dựng đường giao thông trên đảo Cù Lao Chàm. Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 2810/UBND-KTN về việc điều chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng KDL Sinh thái biển Cù Lao Chàm.

Theo báo cáo của UBND TP Hội An, ngày 21/3/2017 lãnh đạo TP Hội An và các ngành liên quan khảo sát thực tế kiểm tra tình hình triển khai xây dựng. Qua đối chiếu hồ sơ, có một khối nhà nằm không đúng vị trí đã được phê duyệt. Ngoài ra, việc xây dựng tuyến đường giao thông phục vụ dân sinh, Cty này đã tiến hành san ủi, mở rộng tuyến đường giao thông có tổng chiều dài 125m. Việc san ủi mở rộng tuyến đường đã phá hủy khoảng 4.000m2 rừng. Hoạt động trên đang phá vỡ cảnh quan sinh thái nghiêm trọng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đa dạng sinh học trong vùng lõi Khu Dự trực sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.