TP - Một trong những đầu việc Tổng cục Du lịch yêu cầu các sở dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là “đảm bảo hoạt động, chấn chỉnh, kiểm soát việc găm hàng gây sốt giá”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký công văn gửi Sở VHTTDL, Sở Du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch toàn quốc yêu cầu thực hiện sáu nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ này. Trong số đó: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ của các đơn vị cung ứng dịch vụ, đặc biệt là tại các cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển khách du lịch, các khu điểm đến du lịch, nhà hàng phục vụ, các trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách cần huy động lực lượng ngăn chặn và xử lý, cũng như đảm bảo an ninh an toàn do khách du lịch.

Lãnh đạo Tổng cục cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng là “bình ổn giá dịch vụ du lịch”. Theo đó, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và ngành du lịch nói chung. Bên cạnh đó, Tổng cục nhắc nhở đảm bảo an toàn và phòng chống ngộ độc thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Cty lữ hành Hanoitourist cho biết, dịp nghỉ lễ này Quy Nhơn, Nha Trang “cháy” phòng. Không riêng năm nay mà gần đây Quy Nhơn nổi lên là điểm du lịch hấp dẫn. Nha Trang luôn đông khách từ khi mở đường bay thẳng Trung Quốc. Khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng mạnh. Tuyến du lịch ven biển thì Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn và khá ổn định. Theo thông tin từ một số công ty lữ hành, khách đến Đà Nẵng không lo thiếu phòng do nhiều khách sạn mới mọc lên. Nhiều công ty phản ánh, khách đi du lịch nước ngoài năm nay vẫn ưu tiên Thái Lan vì giá rẻ, nhiều lựa chọn và dịch vụ, giải trí phù hợp.

“Chúng tôi không kinh doanh phòng lẻ mà luôn đặt theo tour nên tránh được tình trạng ép giá. Với những điểm nóng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc thậm chí phải đặt trước tết âm lịch. Những năm gần đây người Việt du lịch nhiều, vừa nghỉ dưỡng vừa kết hợp khám phá địa điểm mới nên tuyến miền Bắc như Mộc Châu, Sa Pa, Cao Bằng rất nóng. Đó là lí do khách sạn lúc nào cũng căng. Có khách hàng thắc mắc sao công ty bảo hết phòng nhưng khách trực tiếp gọi tới đặt được. Thực tế khách sạn thường trả lời hết phòng với công ty nhưng vẫn giữ phòng để bán cho khách lẻ, khách trực tiếp với giá cao hơn”, ông Nguyễn Công Hoan, Phó TGĐ Cty Hanoi Redtours nói.

Các nhà quản lý du lịch lưu ý khách mua tour nên chọn các công ty lữ hành uy tín bởi nhiều công ty cứ nhận khách ồ ạt rồi mới đi tìm phòng khách sạn, dễ đẩy khách vào tình trạng bị hủy hoặc bị đổi nơi ở.