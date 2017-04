TP - Loài cây ăn quả xuất xứ từ dãy núi Andes (thuộc Ecuador, Colombia, Bolivia...) đã được đưa về trồng ở Tây Nguyên mấy năm nay, nhanh chóng thích nghi với điều kiện sinh thái của vùng đất mới, được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng bảo hộ với tên thương mại là Magic-S.

Cây Magic- S đậu quả ở Tây Nguyên.

TS Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết năm 2014, khi đến thăm Vườn thực vật KEW-Hoàng gia Anh (di sản thế giới do UNESCO công nhận), ông đã trao đổi được giống cây nói trên. Sở dĩ ông chọn loại cây này vì giá trị kinh tế rất cao, đã được trồng quy mô hàng hóa ở một số nước với các tên thương mại khác nhau như Pokoktomato, Pomodoro arboreo, Tomato de la Paza...

Đây là loài cây khá mới so với nhiều cây trồng khác, chỉ bắt đầu được trao đổi thương mại vào khoảng năm 1996. Do yêu cầu sinh thái khắt khe, đặc biệt về độ cao, khí hậu mát mẻ nên trên thế giới không có nhiều nơi trồng được cây Magic-S, do đó thị trường khan hiếm loại siêu quả này.

Sau 3 năm trồng khảo nghiệm ở nhiều huyện, thành như Bảo Lộc, Đà Lạt, Đức Trọng, Lạc Dương…, Magic-S phát triển mạnh ở độ cao từ 1.000m trở lên, nhiệt độ khoảng 15- 22 độ C. Thời tiết mát mẻ (nhất là đêm mát) sẽ kích thích cây trổ hoa, còn ở những vùng trũng, thấp, Magic-S không ra hoa. Là cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng ngập nên đất trồng cần có độ thoát nước tốt.

TS Phạm S bên cây Magic-S.

Nhiều đặc tính ưu việt, độc đáo

TS Phạm S cho rằng ở Việt Nam, điều kiện sinh thái Tây Nguyên là thích hợp nhất với Magic-S, nhất là ở vùng có khí hậu ít biến động trong năm như Lâm Đồng, cây Magic-S ra hoa và đậu quả quanh năm. Có thể trồng Magic - S trên diện tích cà phê kém thích nghi hay vườn cà phê tái canh không thành công ở các tỉnh Tây Nguyên vì yêu cầu lượng nước tưới ít hơn và cũng không bắt buộc tưới phun mưa cho cây nở hoa đậu quả như cây cà phê.

Là loại cây dễ canh tác, ít sâu bệnh rất phù hợp sản xuất có chứng nhận, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, organic... Magic - S mọc nhanh, nếu trồng bằng cây giâm cành thì sau 8 - 10 tháng, thân cây có độ cao khoảng 1,5 - 1,7m và sẽ đâm cành, đậu quả. Đây là cây bán gỗ, trồng một lần có thể thu hoạch từ 8- 12 năm. Mỗi cây trung bình cho 12 - 15kg quả/năm, cá biệt ở những vườn thâm canh cao, cây ở giai đoạn ổn định có thể đạt hơn 20kg quả/năm.

Sau khi TS Phạm S công bố kết quả nghiên cứu về Magic-S, đến tháng 2/2017, một số người đã nhập loại quả này về Việt Nam bán lẻ với giá cao chót vót (1 triệu đồng/kg). Nhiều hộ ở các tỉnh khác của Tây Nguyên cũng đã liên hệ đề nghị hỗ trợ trồng Magic-S. Một số doanh nghiệp xuất khẩu đã nghiên cứu thị trường và làm việc với các đối tác Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Trung Quốc… nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu trong những năm tới”, TS Phạm S cho biết.

Hiện đa số các loại rau quả muốn đạt năng suất và chất lượng cao thường phải trồng trong nhà kính, một trong những giải pháp công nghệ quan trọng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Thế nhưng, với Magic – S, chỉ cần trồng trong điều kiện tự nhiên chứ không phải đưa vào nhà kính, nhà lưới, do đó giá thành đầu tư thấp, có khả năng trồng với quy mô lớn tạo nên những vành đai cây xanh vừa có giá trị kinh tế cao vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và mỹ quan đô thị. Điều này vô cùng quan trọng trong tình trạng báo động về biến đổi khí hậu.

Theo TS Phạm S, là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản xuất NNCNC, Lâm Đồng đang có 3.000 ha diện tích nhà lưới, nhà kính. Việc phát triển nhà kính, nhà lưới với tốc độ cao, quá tầm kiểm soát đã gây hiệu ứng nhà kính, khả năng thẩm thấu nước chậm do nước mưa không thấm đều, tạo dòng chảy tập trung, gây ngập úng cục bộ … Các nhà khoa học, môi trường, kiến trúc, sinh thái, các chuyên gia du lịch đã cảnh báo Lâm Đồng cần có giải pháp giảm diện tích nhà kính, nhà lưới, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sinh thái... Trồng Magic S vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa là một trong những giải pháp góp phần điều chỉnh quy mô nhà kính theo hướng cân bằng, bền vững.

Đây là loại quả có ẩm thực rất phong phú: Có thể ăn tươi, dùng để nấu ăn, làm mứt, làm rượu, sấy khô, đặc biệt khi làm sinh tố có hương vị “3 trong 1”: hương vị thơm ngon của mác mác và dâu tây, kết hợp vị chua ngọt của cà chua. Magic-S rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi giá trị dinh dưỡng và hàm lượng vitamin cao, đặc biệt có chất chống oxy hóa như lycopene, do đó có tác dụng tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, giảm lượng đường trong máu…

Một ưu thế nữa là thời gian bảo quản sau thu hoạch của Magic-S có thể lên đến 70 – 75 ngày trong điều kiện nhiệt độ lạnh từ 6 – 8oC, do đó có thể đưa đi tiêu thụ khắp các thị trường trong và ngoài nước.