TP - Hồng Đà Lạt sấy theo kiểu truyền thống của Nhật có giá cao ngất ngưởng (từ 450-500 ngàn đồng/kg) nhưng vẫn được ưa chuộng. Đang là cuối mùa hồng trong khi nhu cầu mua sắm tăng cao vào thời điểm cận Tết nên hồng sấy khan hiếm.

Sấy hồng khô theo công nghệ Nhật.

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng cho biết, một số nhà vườn và doanh nghiệp ở thành phố Đà Lạt đang chuyển sang sấy hồng theo công nghệ Nhật Bản. Sau khi thu hoạch, quả hồng được để nguyên cuống, rửa sạch, gọt vỏ, dùng kẹp nhựa kẹp cuống gắn vào dây treo lên giàn, phơi trong nhà kính thoáng gió để không bị dính nước mưa và không bị ánh sáng trực tiếp chiếu rọi. Kiểu hong khô bằng khí trời này khiến quả hồng mềm, dẻo, giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên, chất lượng vượt trội so với hồng khô sấy than, sấy điện. Mặt khác, có thể bảo quản trong thời gian dài, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Thông thường, khoảng 7 - 8 kg quả tươi với các giống hồng tứ hải, trứng lốc, trứng láng… mới sấy được 1kg hồng khô; đã thế, phải chọn những quả chất lượng (chín già, vỏ màu vàng cam, cứng chắc tay, không dập, không có vết côn trùng cắn) để sấy nên giá thành khá cao.