Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HNX-UpCOM: MCH, “Masan” và “Công ty”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 bầu bổ sung ông Trương Công Thắng làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời Hội đồng Quản trị Công ty đã bầu ông Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan thay cho ông Nguyễn Đăng Quang. Như vậy, với quyết định này, quá trình chuyển giao các trọng trách quản trị, điều hành sang thế hệ lãnh đạo chuyên nghiệp mới tại các nền tảng kinh doanh của Masan đã hoàn tất.

Ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ: “Masan đặt niềm tin vào thế hệ lãnh đạo mới, tràn đầy nhiệt huyết của Tuổi trẻ, có đầy đủ Tài năng và Năng lực lãnh đạo. Điểm chung của mọi thế hệ lãnh đạo Masanlà sự Đam mê, Tinh thần doanh nhân, Niềm tin vào Giá trị Việt Nam và trên hết làTinh thần “Vì Việt Nam”.

Ông Trương Công Thắng đã cùng gắn bó với Masan Consumer từ những ngày đầu và đóng vai trò dẫn dắt sự thành công của Masan Consumer với những thương hiệu nổi tiếng như Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Kokomi và Omachi…

Tại Đại hội, ông Thắng đã trình bày tầm nhìn chiến lược là nền tảng tăng trưởng cho Masan Consumer trong giai đoạn 2018-2022. Theo đó, mục tiêu của Masan Consumer là xây dựng thành công ít nhất 12 thương hiệu hàng đầu Việt Nam vào năm 2020. Ông Thắng cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 25%/năm trong giai đoạn 2018-2022 với biên lợi nhuận sau thuế đạt 20-25%. Đồng thời Masan Consumer sẽ phấn đấu trở thành một trong ba nơi làm việc yêu thích nhất Việt Nam vào năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Masan Consumer đã tập trung vào việc tái lập “Nền tảng vận hành hiệu quả”, bao gồm việc giảm hàng tồn kho trong hệ thống phân phối, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hoá từ nhà máy đến tay người tiêu dùng, tập trung vào người tiêu dùng và khách hàng cuối... Trong vòng 6 tháng cuối năm 2017, Masan Consumer sẽ giới thiệu 8 chiến dịch kinh doanhlớn ra thị trường nhằm tái khẳng định sức mạnh các thương hiệu hiện tại, chỉnh trang lại một số thành tố liên quan đến cấu trúc của một số ngành hàng hiện tại, mở rộng thị trường và giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng.

Ông Trương Công Thắng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chia sẻ: “Con đường chúng ta đi là một cuộc hành trình dài lâu để phụng sự, mang lại hạnh phúc cho người tiêu dùng Việt Nam. Masan là một tập thể lớn của những con người đầy lòng khát khao và đầy tiềm năng. Cùng nhau, chúng ta sẽ sải những bước dài và thành công trên con đường này”.

Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.