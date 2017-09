Một vụ cạnh tranh không lành mạnh?

Theo đại diện Cty Cổ phần Nhựa Hưng Yên, cả tháng qua doanh nghiệp này bất an vì những clip nặc danh, tố cáo sai sự thật được gửi đến các đối tác của công ty ở Nhật Bản. Theo đại diện Cty, đầu tháng 8/2017, một số đối tác Nhật Bản bất ngờ thông báo cho đơn vị biết việc có đơn thư, clip và các cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi sang Nhật Bản phản ánh việc Cty gây ô nhiễm môi trường, là hiểm hoạ gây ung thư.

Trước sự việc này, Cty Nhựa Hưng Yên đã phải khẩn cấp làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ nội dung vụ việc. Các đối tác Nhật Bản đã đến tận Cty tìm hiểu, chất vấn, làm rõ thông tin. “Những nội dung tố cáo trên đã khiến khách hàng Nhật Bản hoang mang lo lắng và có thể dẫn tới việc không đặt hàng, đẩy Cty đến nguy cơ phá sản, hơn 1.200 lao động mất việc làm”, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, đại diện công ty nói.

Bà Tâm cho biết, Cty hiện xuất khẩu 100% sản phẩm vào thị trường Nhật Bản, với mặt hàng bao bì màng mỏng PE, PP. Sản phẩm của Cty hoàn toàn dùng nguyên liệu nguyên sinh 100%, nhập khẩu, có chứng nhận của quốc tế. Công ty chỉ xả nước thải sinh hoạt chứ không có nước thải công nghiệp và không có bụi, khói do mực in. “Nhật Bản là thị trường rất khắt khe trong vấn đề an toàn môi trường nên các đối tác thường xuyên tiến hành kiểm tra, xem xét chặt chẽ các quy trình về bảo đảm tiêu chuẩn môi trường”, bà Tâm nói.

Ông Lê Đức Lành, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên) xác nhận, ngoài cơ quan chức năng Việt Nam, các đối tác Nhật Bản thường xuyên kiểm tra môi trường ở cơ sở sản xuất của Công ty Nhựa Hưng Yên. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, cán bộ quan trắc của Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) cho biết, qua kết quả quan trắc định kỳ, Cty Nhựa Hưng Yên đạt tiêu chuẩn về chất thải, nước thải, khí thải trong nhà máy, khu vực xung quanh nhà máy.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mới đây, đại diện Cty cho rằng vụ việc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Đại diện Cty kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. “Chúng tôi khẩn thiết kiến nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc. Nếu sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn nếu là vu khống, cạnh tranh không lành mạnh thì cần xử lý nghiêm để bảo vệ uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp”, bà Tâm kiến nghị.

An Nhiên