Hôm nay, ngân hàng Deutsche Bank chính thức kỷ niệm 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, tại đây ngân hàng đã và đang mang đến chuỗi dịch vụ đạt nhiều giải thưởng uy tín như tài chính doanh nghiệp, ngân hàng giao dịch đến thương mại và dịch vụ chứng khoán.

Trong năm 2016, ngân hàng Deutsche Bank trở thành Đối Tác Toàn Cầu của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet. Qua đó, ngân hàng mang đến cho VietJet khả năng tiếp cận các tổ chức đầu tư cổ phần và huy động nguồn vốn cho sự tăng trưởng. Là đợt chào bán IPO theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam và là đợt IPO tại thị trường Việt Nam đầu tiên của Deutsche Bank, hợp tác này đã mở ra một bước ngoặc mới cho sự phát triển trên nhiều phương diện của đôi bên.

Vào năm 2014 và 2015, ngân hàng Deutsche Bank được vinh danh là Ngân hàng Quốc Tế Quản Lý Tiền Tệ Tốt Nhất tại Việt Nam cũng như danh hiệu Dịch Vụ Quản Lý Tiền Mặt Trong Nước Tốt Nhất do Tạp chí Asiamoney đề cử. Đáng chú ý, Deutsche Bank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường cung cấp giải pháp thu thập hoá đơn để quản lý các khoản tiền mặt phải thu hiệu quả hơn với thủ tục cải tiến, an toàn và hoàn toàn tự động.

Deutsche Bank được trao tặng danh hiệu Ngân hàng Mua Bán và Sáp Nhập Tốt Nhất do Tạp chí tài chính The Asset đề cử vào năm 2016, qua thương vụ sáp nhập nhà bán lẻ Big C Việt Nam của tập đoàn Central Group và đầu tư vào Masan Consumer của Singha Asia. Trong thị trường vốn, Deutsche Bank là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tiếp cận thị trường lớn nhất hỗ trợ cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Deutsche Bank còn cung cấp nhiều dịch vụ cho khách hàng qua các kênh thương mại và giao dịch tài sản như mua bán ngoại tệ, sản phẩm tiền gửi và thị trường tiền tệ. Với mô hình giao dịch Ngoại Hối hàng đầu, Deutsche Bank là một trong 5 ngân hàng giao dịch ngoại tệ đi đầu trong cặp ngoại tệ USD/EUR tại Việt Nam về doanh số.

Ông Jens Ruebbert, Tổng Giám Đốc Ngân hàng Deutsche Bank tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tự hào về những thành quả mà chúng tôi mang đến cho khách hàng, từ đó tạo nên nhiều việc làm và cơ hội rộng mở hơn cho người dân Việt Nam, và góp phần thúc đẩy nền kinh tế. Sau 25 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục phát triển và gắn bó nhằm phục vụ các đối tác, khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi tin tưởng rằng việc đóng góp cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động cũng là một phần không thể thiếu. Vì vậy, chúng tôi đã tích cực tổ chức các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với mục tiêu là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Vào tháng 05 năm 2017, ông Jens Ruebbert đại diện cho ngân hàng Deutsche Bank tham gia buổi lễ khởi động chương trình Bệnh viện Mắt Bay Orbis (Orbis Flying Eye Hospital) khám chữa bệnh mắt tại Cần Thơ, Việt Nam. Đây là bệnh viện mắt duy nhất trên thế giới được đặt trên một chiếc máy bay. Ước tính có 3 triệu trẻ em Việt Nam tại các vùng sâu vùng xa đang gặp phải nguy cơ mù loà và suy giảm thị lực mà không có khả năng hoặc điều kiện để tiếp cận các cơ sở chuyên môn.

Từ năm 2014 đến nay, Deutsche Bank hỗ trợ các em khiếm thị sống tại Mái Ấm Khiếm Thị Huynh Đệ Như Nghĩa và giúp đỡ các ca phẫu thuật tim và điều trị can thiệp tim tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1; đồng thời từ năm 2015 hỗ trợ thêm các thiết bị y tế thiết yếu cho Khoa Tim của Bệnh Viện.