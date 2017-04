TPO - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 nhưng nhiều công ty lữ hành đã kín chỗ đặt tour đi du lịch cả trong nước và nước ngoài. Do năm nay kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày nên tour dài ngày thu hút người dân.

Giá tour nước ngoài tăng trung bình từ 10-20% do chịu ảnh hưởng tăng giá hàng không. Ảnh minh họa

Nhiều công ty lữ hành có tiếng trên thị trường như: Viettravel, Vietrantour, Redtours, Transviet travel… đều cho biết, lượng khách đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tăng đột biến. Riêng tour nội địa như các điểm truyền thống như: Đà Nẵng, Phú Quốc đều kín chỗ. Đặc biệt, năm nay, tour nước ngoài đi Thái Lan đang trong tình trạng “cháy tour”.

Đại diện Cty Transviet Travel cho biết, tính đến thời điểm này, công ty có 17 đoàn đi Thái Lan vào dịp nghỉ lễ sắp tới. Năm nay, để cạnh tranh với nhau, nhiều công ty lữ hành hạ giá tour đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm còn 5 triệu đồng/người. Còn tour đi nội địa vẫn kín các hành trình tour quen thuộc như: Đà Nẵng, Phú Quốc, Mũi Né, Sa Pa. Năm nay, Quy Nhơn vừa đưa vào khai thác nhiều điểm nghỉ dưỡng nên cũng hấp dẫn khách đặt tour.

Tại Công ty Cổ phần Du lịch Hanoi Redtours, lượng khách đặt tour tăng mạnh. Thời điểm này, lượng khách du lịch nội đạt 50%, trong đó tour Phú Quốc, Đà Nẵng đã kín chỗ. Lượng khách du lịch các nước Đông Nam Á, Trung Quốc đạt 60%. Khách đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng kín chỗ do đối tượng này có kế hoạch xa, phải hoàn thiện visa sớm. Cụ thể, công ty đã bán 8.000 tour, trong đó có 5.000 tour quốc tế và 3.000 tour nội địa.

Còn tại Công ty Du lịch Vietrantour, thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay từ sớm, một số tour đã hết chỗ như các tour đi các nước khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hanoi Redtours cho biết, kinh nghiệm làm du lịch nhiều năm qua cho thấy các doanh nghiệp đã tự cân đối theo năng lực thực tế của mình để đặt trước các dịch vụ, không “ôm” quá nhiều. Hơn nữa, các hãng hàng không cũng không cho doanh nghiệp đặt chỗ nhiều mà căn cứ năng lực dịch vụ của các doanh nghiệp để phân bổ hợp lý.

Nếu các năm trước, có tình trạng doanh nghiệp “ôm” nhiều chỗ, bán đi bán lại cho nhau hoặc ban đầu bán giá cao, sau lại bán giá thấp thì năm nay không còn tình trạng đó. Bởi vậy dịch vụ du lịch năm nay không quá khan hiếm, giá không tăng cao. Giá các tour du lịch kỳ nghỉ lễ hiện ít nhiều đã biến động.

“Với tour trong nước chịu ảnh hưởng của giá vé tăng 40% so với giá khuyến mại, tuy nhiên mức tăng này cũng đưa giá vé trở về với giá cũ, do trước đó các công ty du lịch phối hợp với các hãng hàng không áp dụng giá vé khuyến mại nhưng thời điểm cao điểm như dịp nghỉ lễ sẽ không được áp dụng giá khuyến mại. Cộng với giá phòng khách sạn cũng tăng, kéo theo giá tour tăng khoảng 30% so với ngày thường. Đối với tour quốc tế, các dịch vụ ở nước ngoài không tăng do vậy giá tour tăng trung bình từ 10-20% do chịu ảnh hưởng tăng giá hàng không. Các tuyến châu Âu và Mỹ do là tuyến xa, thị trường riêng nên giá tour không tăng”, ông Hoan cho biết.

Đại diện Tổng Cty Du lịch Việt Nam cho biết, bên cạnh số ngày nghỉ nhiều (4 ngày), nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô ngày càng cao và khách đã chủ động đặt tour sớm hơn trong những đợt cao điểm. Ngoài các tour nội địa truyền thống, các tour du lịch đi: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore… được nhiều người đặt. Thời điểm này, nhiều công ty du lịch đã cơ bản kín tour du lịch khởi hành dịp 30/4 và 1/5. Năm nay, lượng khách kỳ vọng của các công ty lữ hành tăng trưởng 70% so với năm ngoái.

Tại Hà Nội, với những ai có nhiều thời gian và điều kiện kinh tế thường lựa chọn cho mình những chuyến du lịch xa nhưng với nhiều người lại tìm đến những khu vui chơi, giải trí quanh Hà Nội làm điểm đến những ngày nghỉ lễ. Gần có thể là: Công viên Hồ Tây, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, thảo nguyên hoa Long Biên, thung lũng hoa Hồ Tây, bãi đá Sông Hồng, Công viên Thủ Lệ, làng gốm cổ Bát Tràng.... Xa hơn có thể là khu du lịch Khoang Xanh, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà, Đầm Long - Bằng Tạ (huyện Ba Vì), làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), núi Hàm Lợn, hồ Đồng Quan (huyện Sóc Sơn)... Dự báo lượng khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có thể rất đông, các khu du lịch, điểm vui chơi đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.