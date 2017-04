Một kiến trúc sư có kinh nghiệm trong xây dựng chung cư đã chia sẻ: “Một ngôi nhà thông minh, hiện đại phải là sự hòa trộn giữa các kỹ thuật hiện đại, kết hợp sử dụng nguyên vật liệu an toàn và thiết kế có tính bền vững…”. Không chỉ đa dạng, hiện đại về tiện ích chất lượng, căn hộ Bidhomes The Garden Hill còn hội tụ những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và an toàn rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Tiện ích hiện đại lý tưởng Không chỉ được thừa hưởng hệ thống hạ tầng tiện ích sẵn có rất sầm uất và đa dạng của khu vực, để mang tới cho cư dân Bidhomes The Garden Hill 99 Trần Bình cuộc sống hoàn hảo, nhà phát triển dự án BIDGROUP còn dày công nghiên cứu và mời đơn vị tư vấn nước ngoài để mang đến những dịch vụ, tiện ích tốt nhất từ chân tòa nhà cho đến trong mỗi căn hộ. Đó không chỉ là cuộc sống trọn vẹn, hòa mình cùng thiên nhiên với khuôn viên cây xanh, bể bơi thư giãn, phòng tập gym để mỗi ngày của gia chủ Bidhomes The Garden Hill đều tràn đầy năng lượng. Ở khu trung tâm thương mại còn có đa dạng các dịch vụ như nhà hàng, quán café, khu vui chơi trẻ em… để mọi nhu cầu hưởng thụ, giải trí của những thành viên trong một gia đình trẻ đều được thỏa mãn. KTS Trần Lê Quốc Bình chia sẻ: “Dù sống ở chung cư nhưng tâm lý của nhiều gia chủ lại muốn có cảm giác như ở mặt đất. Nhu cầu này có thể được đáp ứng qua việc bố trí không gian cây xanh một cách phù hợp. Giải pháp tận dụng ánh sáng tự nhiên và nội thất tạo cảm giác gần gũi cũng sẽ gia tăng sự thú vị cho căn hộ.” Hiểu được tầm quan trọng của môi trường sống trong lành với cư dân, không chỉ đầu tư những không gian xanh chung, chủ đầu tư còn đặc biệt quan tâm đến từng chi tiết nhỏ ở mỗi căn hộ từ việc lựa chọn chất liệu sơn của tòa nhà và bên trong từng căn hộ. Bidhomes The Garden Hill được sử dụng loại sơn của hãng Graphenstone (Tây Ban Nha), một sản phẩm tiên phong theo công nghệ xanh, không gây độc hại hay dị ứng cho gia chủ, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài việc áp dụng những kỹ thuật hiện đại vào trong thi công, các dự án chung cư hiện nay còn quan tâm đến việc sử dụng những nguyên vật liệu an toàn, thân thiện với người sử dụng. Bidhomes The Garden Hill được sử dụng loại sơn của hãng Graphenstone (Tây Ban Nha), một sản phẩm tiên phong theo công nghệ xanh, không gây độc hại hay dị ứng cho gia chủ, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Những khách hàng mua căn hộ Bidhomes The Garden Hill còn đánh giá rất cao hệ thống nước nóng trung tâm dẫn đến từng căn hộ, cung cấp lượng nước nóng lớn suốt 24/24h. Với việc lựa chọn loại công nghệ tiên tiến đang được ưa chuộng tại một số quốc gia như Nhật, Hàn Quốc, Singapore và ở Việt Nam cũng mới có ở một số chung cư cao cấp áp dụng mặc dù chi phí đầu tư cao hơn, song chủ đầu tư kỳ vọng có thể mang đến sự an toàn tối đa cho cư dân. Khi sử dụng hệ thống nước nóng trung tâm, với sự bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên từ phía đơn vị quản lý tòa nhà nên tuyệt đối không sợ bị rò rỉ điện, hay người sử dụng có nguy cơ bị điện giật như với bình nóng lạnh loại nhỏ được lắp đặt trong từng căn hộ. Công nghệ này còn là một phương án tiết kiệm được năng lượng một cách tối đa, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Tiện ích hiện đại tại chung cư Bidhomes The Garden Hill, nằm trong quần thể kiến trúc hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn cho một cuộc sống hiện đại kết hợp với vườn hoa thiên nhiên cùng đường dạo tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp và đồng bộ. Để đảm bảo sự an toàn và riêng tư tuyệt đối cho cư dân, vấn đề an ninh trong tòa nhà cũng được chủ đầu tư dành nhiều thời gian để tham vấn ý kiến của các chuyên gia nước ngoài. Việc lựa chọn hệ thống thẻ kiểm soát quản lý tòa nhà theo chuẩn quốc tế với công nghệ hiện đại được coi là giải pháp tối ưu để đảm bảo cuộc sống an toàn trọn vẹn cho các gia đình trẻ. Vị trí vàng hứa hẹn ngày càng sầm uất Sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay cửa ngõ kết nối với khu vực phía Tây Hà Nội và cách bến xe Mỹ Đình chưa đầy 100m. Việc di chuyển của cư dân Bidhomes The Garden Hill sẽ ngày càng trở nên thuận tiện hơn khi tuyến đường sắt trên cao sẽ sớm được đưa vào vận hành. Đặc biệt, các dịch vụ y tế, giáo dục quanh khu vực này ngày càng hoàn thiện với chất lượng cao. Trong bán kính chưa đầy 1km có nhiều trường tiểu học, trung học hay liên cấp chất lượng cao như Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Việt – Úc, Lomonoxop, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh… Cách đó không xa, dự án cách công viên hồ điều hòa CV1 Phạm Hùng, công viên hồ điều hòa Mai Dịch, công viên Cầu Giấy… sẽ khiến cuộc sống của dư dân Bidhomes The Garden Hill trở nên hoàn hảo với những dịch vụ phong phú, chất lượng. Thời gian tới, với chủ trương di dời các cơ quan Nhà nước, Bộ, ngành về khu vực Mỹ Đình, khu vực này sẽ ngày càng trở nên sầm uất và có giá trị trong tương lai. Bidhomes The Garden Hill bao gồm 2 khối nhà 29 tầng và 25 tầng. Bên cạnh hạng mục trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, khu căn hộ cung cấp cho thị trường có 375 căn với nhiều lựa chọn đa dạng từ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và 4 phòng ngủ, diện tích từ 57.8 m2 đến 110 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Dự kiến Bidhomes The Garden Hill được bàn giao vào quý I/2018. Chi tiết liên hệ: Hotline: 1800 1239 Email: cskh@bidgroup.com.vn www.thegardenhill.com.vn