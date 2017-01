Trước thềm Tết Đinh Dậu 2017, hàng ngàn gia đình trên khắp ba miền đã được đón cái Tết sớm, đón khởi đầu mới trọn vẹn hơn nhờ những món quà ý nghĩa, thiết thực từ Coca-Cola Việt Nam.

Các gia đình có hoàn cảnh kém may mắn thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng được đại diện chính quyền địa phương trao quà Tết ý nghĩa.

11 năm “Vui Tết cùng Coca-Cola”

“Vui Tết cùng Coca-Cola” là hoạt động xã hội mỗi dịp xuân về do Coca-Cola Việt Nam khởi xướng từ năm 2007, với sự đồng hành của Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân, Hội Phụ nữ các địa phương tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Qua 11 năm, đã có hơn 18.700 phần quà với tổng giá trị vượt mức 12 tỷ đồng được trao đến tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, dự kiến có hơn 2.700 phần quà thiết thực với trị giá tổng cộng 1,8 tỷ đồng được trao tặng, giúp hàng ngàn gia đình tại các địa phương trên khắp 3 miền được đón một cái Tết trọn vẹn hơn.

Trong năm mới 2017, chương trình tiếp tục với chủ đề “Đón Tết – Đón khởi đầu mới” với những thông điệp ý nghĩa hơn. Tết Nguyên Đán trong tâm tưởng người Việt là tống cựu nghinh tân, cột mốc cho một hành trình mới, niềm tin vào một khởi đầu mới của mỗi cá nhân và gia đình.Với tinh thần ấy, Coca-Cola và chính quyền địa phương đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên, tìm hiểu ước mơ và nhu cầu thiết thực của từng gia đình để hỗ trợ các phương tiện khởi nghiệp và học bổng đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của mỗi gia đình.

Bằng việc dành tặng những món quà mang ý nghĩa mở ra một khởi đầu mới thực sự, Coca-Cola đã làm thay đổi một phần không nhỏ cuộc sống của 10 gia đình – 10 hoàn cảnh thiếu may mắn nhưng giàu nghị lực tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Trao quà Tết, trao niềm hy vọng

Câu chuyện xúc động về những gia đình tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội là một trong số những gia đình thực sự đón khởi đầu mới cùng Coca-Cola. Để mang lại những món quà phù hợp từng hoàn cảnh, Coca-Cola đã trực tiếp tới thăm hỏi từng nhà, trò chuyện để động viên, từ đó hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các gia đình và có những giải pháp thiết thực nhất giúp họ thay đổi cuộc sống.

Phạm Kim Anh – cô gái 18 tuổi đã hai lần từ bỏ ước mơ, chuyển hướng học nghề mong kiếm thêm thu nhập đỡ đần cha mẹ nuôi em trai ăn học chia sẻ: “Em từng muốn đi học làm cô giáo mầm non, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Thấy nhà còn nghèo, thay vì tốn tiền đi học may, em xin vào phụ việc cho người quen để học dần, chỉ mong sớm xong để xin đi làm thuê phụ thêm bố mẹ”.

Chính vì thế, khi nhận được máy may và máy vắt sổ do Coca-Cola trao tặng để giúp em tự mở tiệm may nhỏ tại nhà, Kim Anh không giấu được cảm xúc vỡ òa: “Đối với gia đình em, đây còn hơn cả một món quà giá trị, mà thật sự là niềm hạnh phúc vì Coca-Cola đã giúp em mở ra một khởi đầu mới để tự kinh doanh, em sẽ có thể nhận đồ về may, có thêm tiền để phụ bố mẹ lo cho em trai được trọn vẹn trên con đường học vấn”.

Chiếc máy may và máy vắt sổ từ chương trình “Đón Tết – Đón khởi đầu mới” giúp Kim Anh tự tin với hành trình khởi nghiệp của mình.

Em Hoàng Trọng Vinh và mẹ vững tâm với học bổng toàn phần cho 3 năm học trung học phổ thông do Coca-Cola trao tặng.

Còn cậu bé Hoàng Trọng Vinh (15 tuổi) từ nay đã có được sự bảo trợ chắc chắn cho tương lai học 3 năm trung học phổ thông sắp tới. Chia sẻ về học bổng toàn phần của Coca-Cola dành cho con trai, chị Nguyệt, người phụ nữ lăn lộn với nghề đồng nát, vừa chăm chồng bệnh, vừa trang trải chi phí gia đình, hạnh phúc chia sẻ: “Cháu Vinh vừa đi học, vừa phải tự lo cơm nước nhà cửa, tối về lại ngồi gấp giấy vàng mã để kiếm tiền phụ mẹ. Cháu học tốt lắm, lại rất chăm học. Biết con thích học và sợ không được đi học tiếp, tôi luôn canh cánh nỗi lo học phí cho con. Đời tôi khổ lắm, nên luôn mong con được học hành đầy đủ. Có được học bổng mà Coca-Cola tặng cho cháu yên tâm học đến hết lớp 12, tôi không còn niềm vui nào bằng! Cháu học hành đến nơi đến chốn, là tương lai thoát nghèo của cả gia đình tôi”.Gia đình Kim Anh, Trọng Vinh là hai trong số những trường hợp tiêu biểu được Coca-Cola trao tặng khởi đầu mới bằng những phần học bổng, món quà nâng cánh khởi nghiệp. Những niềm vui và hy vọng bừng sáng từ “khởi đầu mới” của họ chính là thành quả đáng quý nhất mà hành trình “Vui Tết cùng Coca-Cola” năm nay đã gặt hái được.