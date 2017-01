TPO - Người dân TPHCM có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) để truy xuất nguồn gốc rau sạch tại nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố.

Rau được dán tem truy xuất nguồn gốc phải từ VietGap trở lên

Ngày 16/1, Sở NN-PTNT TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về tiến độ thực hiện mô hình sử dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc rau an toàn.

Theo dự kiến, ngày 18/1 tới đây, người dân TPHCM có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) để truy xuất nguồn gốc rau sạch tại nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố.

Sở NN-PTNT TPHCM đã phối hợp với CLB Nông nghiệp công nghệ cao (DAA) để thực hiện chương trình này. Hai HTX rau an toàn được chọn làm thí điểm là Phước An và Phú Lộc với nhiều loại rau như cải ngọt, cải xanh, bầu, bí, dưa leo, khổ qua, cần nước… Các đơn vị này đã tiếp nhận hệ thống in mã vạch và thực hiện in, dán tem mã vạch trên bao bì sản phẩm. Sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc sẽ được tiêu thụ tại Big C, Co.op Mart, Aeon.

Để thực hiện truy xuất nguồn gốc rau, người dùng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo trên smartphone dùng hệ điều hành android, hoặc các phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh.

Người dùng sử dụng điện thoại thông minh để “soi” rau





“Người tiêu dùng sẽ dễ dàng biết được thực phẩm mình chọn mua có nguồn gốc ở đâu, do ai nuôi trồng, quá trình chăm bón như thế nào... Loại tem này cũng giúp các sản phẩm chất lượng cao không bị đánh đồng với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường” – đại diện DAA cho biết. Được biết, trong thời gian tới TP.HCM sẽ nhân rộng mô hình sử dụng tem gắn lên các sản phẩm rau củ quả tại tất cả các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố. Trước đó, TP.HCM đã triển khai một loại tem tương tự và ứng dụng di động TE-FOOD để người tiêu dùng xác định nguồn gốc, xuất xứ của thịt heo. Hiện ứng dụng này đang được người dân thành phố sử dụng rộng rãi. Do đó, DAA đã giới thiệu đề án ứng dụng công nghệ số trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bằng cách sử dụng tem thông minh “DAA Stamp”. Loại tem này giúp truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng các loại thực phẩm an toàn. Dự án cũng sẽ giúp cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng đầu vào của chuỗi sản xuất phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật...

Theo DAA, trung bình mỗi gia đình tiêu thụ khoảng 1,8kg rau, củ/ngày. Rau có ở tất cả mọi nơi, từ các cửa hàng, chợ cho tới siêu thị, nhưng rau có an toàn hay không là một câu hỏi lớn đối với người tiêu dùng.