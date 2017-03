TP - Có người lao động (NLĐ) phải bỏ ra hơn 6.000 USD, thậm chí cao hơn mới được sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, trong khi mức quy định tối đa chỉ khoảng 5.000 USD/người.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về thông tin NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan phải trả phí môi giới cao. Theo đó, những năm qua, tình trạng này diễn ra khá phổ biến, nhiều NLĐ bị thu tới 6.000 USD, thậm chí cao hơn. Theo quy định, phí với NLĐ sang Đài Loan làm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp khoảng 5.000 USD/hợp đồng 3 năm. Làm việc trong bệnh viện, trung tâm chăm sóc người già, người tàn tật khoảng 4.100 USD/hợp đồng 3 năm; lao động chăm sóc người già, người bệnh trong gia đình khoảng 2.800 USD/hợp đồng 3 năm; thuyền viên tàu cá khoảng 2.500 USD/hợp đồng 3 năm.

Xảy ra tình trạng thu phí vượt khung, Bộ LĐ-TB&XH lý giải, luật pháp Đài Loan cấp thu phí môi giới. Nhưng do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để được ủy quyền tiếp nhận lao động nước ngoài, nên các công ty môi giới phía Đài Loan thường yêu cầu phí cao mới nhận. Do vậy, phần lớn chi phí doanh nghiệp Việt Nam thu từ NLĐ rơi vào tay các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan. Ngoài ra, lao động Việt Nam thường bị thu phí cao hơn lao động các nước khác làm ở Đài Loan do ý thức kém hơn, tỷ lệ lao động bỏ trốn nhiều hơn, nên chi phí quản lý tốn kém hơn.

Đồng thời, phí thu của NLĐ đi Đài Loan cao cũng do các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam cạnh tranh không lành mạnh. Có doanh nghiệp trả phí cho đối tác cao để lấy thị phần, cạnh tranh hợp đồng và đẩy gánh nặng tài chính cho NLĐ. Cũng có nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng để làm cò môi giới, lừa đảo thu tiền của NLĐ.