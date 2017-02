Với lý do đảm bảo bí mật đời tư, chỉ khoảng 30 người tại Việt Nam thấy được dung mạo của người trúng giải đặc biệt Jackpot.

Trong khi khách hàng trúng xổ số Jackpot tại một số nước bắt buộc hoặc tự nguyện công khai danh tính thì người trúng Jackpot tại Việt Nam có thể yêu cầu giữ bí mật thông tin của mình. Điều này được quy định trong Thông tư số 136/2013 của Bộ tài chính. Chính vì thế, 14 người đã lĩnh giải trong 13 kỳ Jackpot vừa qua đều tận dụng tối đa quyền này. Do đó, mỗi lần trả thưởng, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chỉ được phép công bố thông tin tên viết tắt, nơi cư trú và hình ảnh che mặt của khách hàng trúng độc đắc.

Với tâm lý sợ bị nhiều người bàn tán, làm phiền hoặc thậm chí là mang đến nguy hiểm cho bản thân khi đột nhiên sở hữu số tiền quá lớn, trước khi mang vé trúng đến văn phòng Vietlott, một số khách từng nhận giải đã tỏ ra cẩn thận từ ban đầu. “Đương nhiên là tôi không mang vé trúng của mình ra điểm bán hàng để kiểm tra lại vì anh cũng biết, nếu đưa vé vô máy ngoài điểm bán thì nó sẽ báo kết quả ra ngay”, anh T.Đ.H – người trúng 75,8 tỷ trong kỳ 83 cho biết.

Khách hàng trúng thưởng sẽ quyết định nội dung thông tin cá nhân mà đơn vị phát hành xổ số được công bố. Ảnh: N.M.

Sau khi vé trúng được mang đến văn phòng Vietlott và xác nhận hợp lệ, người lĩnh thưởng sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trả thưởng. Tại đây, họ được quyền chọn hình thức nhận tiền, ví dụ như chuyển khoản hay tiền mặt; các thông tin về nhân thân mà Vietlott được công bố ra ngoài. Khi hồ sơ hoàn tất, công ty này sẽ lập giấy hẹn trả thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc.

Lễ trả thưởng cho người trúng Jackpot được tổ chức tại văn phòng Vietlott. Do 14 khách từng đi nhận giải đều sinh sống tại phía Nam nên lễ trả thưởng 13 kỳ trước đều diễn ra tại văn phòng công ty này ở TP HCM. Tại mỗi lễ trao thưởng, ngoài nhân sự của Vietlott, sẽ có thêm đại diện các bên được mời đến chứng kiến bao gồm: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty Deloitte Việt Nam (đơn vị kiểm toán độc lập), Tập đoàn Berjaya (đối tác của Vietlott), đại lý phát hành vé trúng thưởng, thân nhân người trúng và đại diện một số cơ quan báo chí. Tổng cộng có khoảng 30 người tham gia chứng kiến. Tất cả đều được mời trước và có tên trong danh sách mới được vào dự. “Để đảm bảo minh bạch, Bộ Công an có trách nhiệm tham gia suốt từ quá trình phát hành, quay số và trả thưởng của Vietlott”, Đại tá Phạm Minh Hòa, Trưởng phòng 3, Cục An ninh Tài chính, tiền tệ, Đầu tư (A84-Bộ Công An) cho biết.

Khoảng 30 người tham gia chứng kiến đều được thấy dung mạo hoàn chỉnh của người trúng độc đắc. Tuy nhiên, suốt buổi lễ, tất cả thành phần tham gia, kể cả phóng viên báo đài đều không được phép chụp ảnh, ghi âm, ghi hình. Duy nhất một máy ảnh và một máy quay của Vietlott sẽ ghi lại toàn bộ buổi lễ. Sau lễ, 2 thẻ nhớ ghi hình sẽ được bỏ vào phong bì, niêm phong bằng con dấu và chữ ký để lưu lại. Tư liệu này chỉ mở khi có yêu cầu thanh kiểm tra của cơ quan chức năng. Một tấm ảnh duy nhất chụp cảnh khách hàng trao giải đã đeo mặt nạ được chọn để công bố ra ngoài.

2 thẻ nhớ ảnh chụp và video ghi hình lễ trả thưởng sẽ được đóng 6 con dấu và ký 2 chữ ký để niêm phong. Ảnh: Viễn Thông.

Ngoài ảnh đeo mặt nạ được công cố, trong buổi lễ, thực tế người nhận giải còn chụp ảnh không đeo mặt nạ cảnh chứng kiến đại diện Vietlott ký lệnh chuyển tiền và cảnh Vietlott trao biểu trưng lưu niệm cho người trúng. Tất cả ảnh này đều không công bố.

“Tôi có thấy Vietlott trao biểu trưng cho các anh. Nếu các anh không ngại để mọi người biết mình trúng thì các anh có thể đi khoe. Vì cái biểu trưng là một trong những chỉ điểm cho người khác biết là các anh đã trúng. Bởi vì chỉ có Vietlott tặng cho người trúng đặc biệt. Còn không các anh nên cất trong phòng hoặc giấu kỹ luôn chỗ nào đó”, môt nhà báo cảnh giác thêm cho người trúng sau khi nhận giải hôm 8/2.

Thực tế, những khách mời tham dự chứng kiến, ngoài được thấy dung mạo người trúng thì cũng không được biết nhiều thêm về nhân thân họ. Do đó, thông tin đầy đủ về nhân thân khách hàng chỉ có nhân viên Vietlott và đơn vị kiểm toán là Deloitte Việt Nam biết vì có tham gia kiểm tra lệnh chuyển tiền.

“Ở mỗi lần trúng giải, có khoảng chục cán bộ nhân viên Vietlott liên quan nắm được nhân thân của khách hàng, nhưng theo quy định, chúng tôi phải đảm bảo giữ bí mật thông tin đó. Trong một bộ hồ sơ trả thưởng gồm 16 tài liệu được lưu, niêm phong có biên bản người trúng thưởng ghi rõ các thông tin Vietlott được và không được cung cấp ra bên ngoài”, ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó tổng giám đốc Vietlott từng chia sẻ với Phóng viên.

Toàn bộ buổi trả thưởng diễn ra chưa đến một giờ. Sau 13 kỳ đã tổ chức trả thưởng, chỉ lần gần đây nhất cho cùng lúc 3 kỳ 76, 83 và 85 thì phóng viên được quyền tiếp cận để phỏng vấn thêm nhân vật trúng thưởng trong thời gian khoảng 3 phút. Tất nhiên, vì xuất hiện trước truyền thông đại chúng, có ghi âm, ghi hình và chụp ảnh nên người trúng sẽ tiếp tục đeo mặt nạ để trả lời.