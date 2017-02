Trung bình cứ 10 người mua bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp và đồ uống không cồn thì khoảng 4 người lựa chọn sản phẩm nhập khẩu vì muốn thể hiện đẳng cấp, theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Người Việt ưu tiên dùng hàng ngoại để biếu tặng.

Khảo sát của đơn vị này thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12/2016 trên quy mô toàn quốc, thu thập hơn 16.000 ý kiến phản hồi của người tiêu dùng.

Kết quả khảo sát cho thấy, sản phẩm nội địa vẫn chiếm ưu thế trên thị trường với 92% người tiêu dùng thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ người Việt yêu thích và mua sắm sản phẩm xuất xứ nước ngoài đang nhích lên và dự báo tăng mạnh trong vài năm tới khi cơ hội tiếp cận ngày càng dễ dàng. Đây được xem là dấu hiệu đáng lo ngại đối với những doanh nghiệp đang sản xuất và tiêu thụ hàng hóa chủ yếu ở thị trường nội địa.

Hiện nhóm mặt hàng bánh kẹo, trái cây, đồ uống không cồn và sữa có tỷ lệ tiêu thụ nội địa thấp nhất (dao động khoảng 60%), còn lại chủ yếu nhập khẩu từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan, Nhật Bản, châu Âu. Trung bình cứ 10 người mua sản phẩm trong nhóm này thì ít nhất một người chọn hàng hóa Thái Lan.

Ông Hoàng Trọng, chuyên viên nghiên cứu của Hội Doanh nghiệp HVNCLC cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tâm lý người tiêu dùng ngày càng e dè và tẩy chay hàng Trung Quốc, đặc biệt ở ngành hàng thực phẩm và nông sản tươi. Thay vào đó, sản phẩm xuất xứ Thái Lan đã nhanh chóng nắm thời cơ thuận lợi này và dần thay thế chỗ trống thông qua việc đẩy mạnh cạnh tranh tại các hệ thống kênh bán lẻ hiện đại do các doanh nghiệp nước này sở hữu như: Metro, Big C và B’s mart…

“Doanh nghiệp nội địa cập nhật rất nhanh mẫu mã sản phẩm, nhiều mặt hàng có thể cạnh tranh về giá bán không thua kém sản phẩm của quốc gia nào. Tuy nhiên, khi cần mua hàng biếu tặng thì người tiêu dùng lại chuộng hàng ngoại để thể hiện sự sang trọng”, ông Trọng nói và cho biết thêm, nếu không tính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì tỷ lệ tiêu dùng hàng nội địa sẽ còn thấp hơn nhiều lần.

Ngoài ra, việc sử dụng hàng hóa xuất xứ nước ngoài tạo cho người tiêu dùng tâm lý yên tâm về chất lượng và an toàn thực phẩm. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ người tiêu dùng lo ngại thực phẩm của doanh nghiệp trong nước sản xuất có sử dụng chất cấm và nguyên liệu không đảm bảo chất lượng tăng lên 25%.