TP - Thanh tra 11 công ty xổ số khu vực miền Nam mới đây, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện nhiều đơn vị tăng vốn để đầu tư ngoài ngành gần 1.000 tỷ đồng, nhưng nay việc thoái vốn gặp nhiều khó khăn.

Một lần quay số mở thưởng của Cty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang.

Khó thoái vì đầu tư lỗ

Tuy kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính không đề cập tới tên cụ thể của 11 công ty xổ số khu vực miền Nam là những công ty nào, nhưng trả lời báo chí, ông Trần Huy Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết: Việc tăng vốn của các công ty xổ số có mục đích để đầu tư ngoài ngành, nhưng chủ yếu trước năm 2014 (chưa quy định bắt buộc việc đầu tư ngoài ngành chỉ được thực hiện với lĩnh vực có liên quan tới lĩnh vực hoạt động). Tới nay, một số công ty xổ số vẫn thực hiện đầu tư do dự án còn dở dang. “Các công ty xổ số đã được địa phương phê duyệt kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành, nhưng mới thoái được 85 tỷ đồng”, ông Trường nói.

Theo ông Trường, trong tổng số vốn đầu tư ngoài ngành của 11 công ty xổ số khu vực miền Nam vẫn chưa thoái hết, có gần 500 tỷ đồng của Cty Xổ số Tiền Giang (đầu tư vào khách sạn và nhà máy nước sạch). “Việc thoái vốn của Cty Xổ số Tiền Giang đang gặp khó do khoản đầu tư lớn, các dự án đầu tư chưa mang lại hiệu quả, dù kế hoạch thoái vốn đã có”, ông Trường nói.

Báo cáo Bộ KH&ĐT, Cty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang cho biết, hiện công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, năm 2016 đạt doanh thu hơn 3.859 tỷ đồng, lợi nhuận 516 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.320 tỷ đồng. Công ty này đã đầu tư 360 tỷ đồng vào Cty CP Du lịch Mêkong - Mỹ Tho, để xây dựng khách sạn Mêkong - Mỹ Tho (chiếm 97,3% vốn công ty).

Dự án này đang trong giai đoạn chạy thử, chưa xác định được trị giá. Khoản đầu tư này được đánh giá có hiệu quả về mặt xã hội, khi giúp địa phương có khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao để phục vụ các hội nghị, hội thảo, phát triển du lịch địa phương. Cty Xổ số Tiền Giang đang xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn trong năm 2017.

Cty Xổ số Tiền Giang cũng đầu tư 85 tỷ đồng vào Cty CP BOO Nước Đồng Tâm (chiếm 21,8% vốn doanh nghiệp). Tuy nhiên, dự án này tiếp tục lỗ, lỗ lũy kết hết năm 2016 là 402 tỷ đồng. Theo Cty Xổ số Tiền Giang, khoản đầu tư này cũng tạo hiệu quả về mặt xã hội khi cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt vào mùa hạn, mặn. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị tiếp tục được giữ lại và thực hiện thoái vốn khi đủ điều kiện.

Dù 2 khoản đầu tư trên chưa mang lại hiệu quả, Cty Xổ số Tiền Giang tiếp tục phải trích lập dự phòng rủi ro. Nhưng công ty này vẫn kiến nghị chủ sở hữu “không tính hiệu quả 2 dự án đó vào đánh giá hoạt động của công ty”. Do các dự án này đều phục vụ nhiệm vụ chính trị, có hiệu quả xã hội. Ngoài ra, Cty Xổ số Tiền Giang đang thực hiện thủ tục để thoái 3 tỷ đồng đầu tư vào Tổ chức Tài chính Vi mô Mekong (MOM). Trước đó, công ty xổ số này đã thoái 5,1 tỷ đồng đầu tư vào Cty TNHH Mỹ Tho.

Đầu tư ngoài ngành tràn lan

Tại Cty Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, theo báo cáo của công ty này, hết năm 2015, công ty đã rót 83,9 tỷ đồng vào dự án xây chung cư - văn phòng cho thuê. Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành, dự án này sau đó chuyển thành nhà công vụ, tới tháng 9/2016 dự án này một lần nữa được UBND tỉnh quyết định chuyển đổi từ dự án nhà công vụ thành trụ sở làm việc cho một số đơn vị của tỉnh. Theo chủ đầu tư, dự án đang thực hiện, khi nào xong sẽ bàn giao và thoái vốn (dự kiến vào quý I/2018). Trước đó, Cty Xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển 72,1 tỷ đồng đầu tư vào 2 bệnh viện của tỉnh về ngân sách tỉnh.

Tương tự, Cty Xổ số Kiến thiết An Giang đang thực hiện thoái 30,7 tỷ đồng đầu tư vào Cty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang. Tuy vậy, việc thoái vốn này đang gặp khó khăn do Cty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang gặp khó khăn, hoạt động chưa hiệu quả.

Còn Cty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh đã thực hiện giảm vốn điều lệ 53,7 tỷ đồng, do khoản vốn này dự kiến đầu tư 2 dự án, nhưng nay không thực hiện, gồm: Dự án Nhà hàng - khách sạn Duyên Hải và Dự án nhà ở công nhân KCN Long Đức.

Trong khi đó, Cty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp lại đặt kế hoạch đầu tư 127,9 tỷ đồng vào Dự án Trung tâm hội nghị - nhà hàng - khách sạn cho giai đoạn 2016-2020. Dù hết năm 2015, công ty này chưa thoái hết vốn đầu tư vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.