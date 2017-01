Việc chọn ngày, chọn giờ mở cửa khai trương năm mới đã được nhiều cửa hàng chuẩn bị từ trước Tết.

Anh Hoàng - quản lý một cửa hàng rượu tại Hải Phòng cho biết đã chọn ngày mùng 6 Tết là ngày mở cửa sau một thời gian tìm hiểu và xin ý kiến từ những chuyên gia phong thủy.



"Việc chọn ngày mở cửa, xông đất cho năm mới mặc dù mang tính tâm linh là nhiều nhưng với những người làm nghề buôn bán lại là điều rất được coi trọng, vì quan niệm sẽ đem đến may mắn cho cả năm. Cũng như câu nói từ lâu nay là có kiêng có lành", anh Hoàng chia sẻ.



Anh cũng cho biết, ngày cũng chỉ là một chi tiết trong việc khai trương cửa hàng năm nay. "Quyết định ngày xong còn phải tìm người phù hợp cho việc khai trương, hợp tuổi, hợp tính với chủ cửa hàng rồi giờ nào bước vào cửa hàng. Đây quả thực là một việc khá công phu", anh Hoàng nói.



Chị Hạnh, một chủ cửa hàng bán mỹ phẩm và thời trang cũng cho biết sẽ mở hàng vào ngày mùng 6 Tết. "Năm nay nhiều người cũng tư vấn ngày mùng 6 là ngày đẹp nên tôi quyết định chọn ngày này. Dù chỉ buôn bán nhỏ nhưng việc chọn ngày cũng rất quan trọng", chị Hạnh chia sẻ.



Chọn ngày mở cửa hàng đầu năm được coi là một nét riêng trong phong tục của người Việt. Cũng giống như các tục lệ truyền thống mang tính tâm linh khác như xông đất, cúng lễ đầu năm, việc làm này nhằm cầu may mắn cho một năm sắp tới, đây cũng là điều được những người kinh doanh - buôn bán rất coi trọng.



Theo tâm lý chung "đầu xuôi thì đuôi lọt", mọi việc trong năm muốn được may mắn, suôn sẻ thì phải có sự chuẩn bị ngay từ đầu năm. Riêng trong nghề buôn bán, không chỉ chọn ngày mở hàng đầu năm, mà cả đầu tháng, đầu tuần, từng ngày cũng đã phải để ý đến chuyện mở hàng, mở hàng vào lúc nào, người mở hàng phải xởi lởi để bán đắt hàng.



Bởi vậy, tục lệ mở cửa cửa hàng, công xưởng... những ngày đầu năm là một việc hết sức quan trọng đối với người làm chủ.



Theo truyền thống, người chủ sẽ chọn một người phù hợp làm "lễ” bước vào địa điểm kinh doanh đầu tiên trong năm mới, theo ngày giờ đã được lựa chọn. Người xông đất, mở hàng phải là người hợp tính, hợp tuổi với người chủ của cửa hàng thì việc kinh doanh trong năm mới được “xông” sẽ luôn may mắn, đắt khách.



Theo ông Nguyễn Mạnh Linh - Học viện Phong thủy Ngũ Hành, chọn người hợp tuổi với mình nên chọn người tam hợp, lục hợp. "Người tuổi Tý có thể chọn tuổi Sửu, hoặc Thân, Thìn để mở hàng, xông đất hoặc làm ăn, buôn bán. Người tuổi Sửu thì chọn tuổi Tý, Tỵ và Dậu", ông Linh cho biết.



Ngoài ra, với mỗi tuổi phù hợp cho việc mở hàng cũng cần chọn ngày phù hợp với tuổi đó. Năm nay, những tuổi như Tuất, Hợi phù hợp với ngày mùng 1 Tết; Tý, Thìn, Tỵ phù hợp mở hàng ngày mùng 6; tuổi Dần, Mão, Ngọ phù hợp mở hàng ngày mùng 8; tuổi Mùi thích hợp ngày mùng 1 và mùng 9; tuổi Thân ngày mùng 10 và tuổi Dậu ngày 11 Tết.



Tuy nhiên, ông Linh cũng lưu ý, người mở hàng có thể là Giám đốc công ty hoặc thành viên ban lãnh đạo. "Trường hợp Giám đốc hay ban lãnh đạo đều không hợp tuổi thì chọn người thân trong nhà hay đối tác để mở hàng. Một điều quan trọng khi chọn người xông nhà, mở hàng đầu năm, là tuyệt đối tránh thuê người đến chỉ để hợp tuổi khi không biết tính cách, năng lực... của họ", ông Linh cho biết.