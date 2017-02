Những tài khoản ngân hàng có số đẹp đang trở thành một xu thế thời thượng, không chỉ thể hiện được “đẳng cấp” của những cá nhân và doanh nghiệp, mà còn được nhìn nhận như là một sự may mắn mang lại nhiều tài lộc cho chủ sở hữu.

Nhu cầu số đẹp

Vừa mới quyết định rời bỏ một công việc tại một tổng công ty xây dựng lớn và quyết định khởi nghiệp với một doanh nghiệp riêng của mình, anh Đ.Q.H., Hà Đông, đã quyết định phải tìm được một số tài khoản đẹp cho công ty mới được thành lập. Anh H. quan niệm rằng nếu công ty của anh sở hữu số tài khoản như anh mong muốn, điều đó sẽ mang lại nhiều may mắn cho việc khởi sự kinh doanh của anh.

Sau một thời gian tìm hiểu, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn được một số tài khoản “phát lộc” tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo như đúng mong muốn của anh.

“Tài khoản ngân hàng chính là “két sắt” chứa tiền của mình. Đến số điện thoại, biển số xe còn được săn lùng số đẹp thì việc lựa chọn số đẹp cho “két sắt” là điều hiển nhiên. Trong hoạt động kinh doanh, số tài khoản cũng như bộ mặt của doanh nghiệp, sở hữu một tài khoản số đẹp sẽ mang lại may mắn, lấy cảm tình của đối tác ngay từ đầu và giúp vị thế của Doanh nghiệp trong mắt đối tác sẽ tăng thêm một phần.” Anh H. chia sẻ.

Những người làm kinh doanh có suy nghĩ như anh H. không phải là hiếm vào thời điểm này. Có lẽ chính vì vậy, ngày nay số người săn tìm những tài khoản số đẹp ngày càng tăng cao. Lướt qua một vòng trên nhiều trang mạng diễn đàn, không khó để bắt gặp những thông tin rao bán tài khoản ngân hàng số đẹp. Người bán cũng lắm, mà người tìm mua cũng nhiều.

Với các cá nhân, nhiều người mong muốn tìm cho mình một số tài khoản có thể trùng với ngày sinh, số điện thoại hay một con số nào đó mang lại nhiều kỷ niệm với họ. Một số quan niệm điều đó sẽ mang lại may mắn, nhưng với nhiều người sở hữu số tài khoản đẹp cũng chỉ là để thỏa mãn sở thích hay thể hiện sự “sành điệu.” Còn với các doanh nghiệp, sở hữu tài khoản số đẹp tất nhiên là thể hiện mong muốn sẽ giúp sinh lời nhiều hơn. Chưa biết đúng hay sai, nhưng với những người như anh H thì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nó cũng giúp mình an tâm khởi sự.”

Các ngân hàng vào cuộc

Sẽ không phải là nói quá khi chính nhu cầu sở hữu số đẹp của Khách hàng tạo ra nguồn cung dịch vụ cho ngân hàng. Những năm trước đây, việc mua bán tài khoản số đẹp gần như chỉ là diễn ra trên các trang diễn đàn, mà ở đó không có một sự đảm bảo nào dành cho người mua. Nhiều lãnh đạo ngân hàng còn lên tiếng lựa chọn tài khoản số đẹp là điều khó, chỉ dành cho khách hàng VIP, còn lại các con số sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng trước nhu cầu ngày một lớn của Khách hàng, nhiều ngân hàng đã bắt đầu tung ra dịch vụ lựa chọn số tài khoản cho khách hàng. Trong đó, nổi bật nhất gần đây là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Nổi bật là bởi khách hàng không chỉ được lựa chọn số tài khoản như mong muốn, mà còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi từ ngân hàng VPBank. Ví dụ, với phí mở tài khoản từ 1 đến 10 triệu đồng, khách hàng sẽ được tự do lựa chọn tài khoản số đẹp theo bộ số lục quý, ngũ quý, tứ quý, hoặc có thể lựa chọn số theo ý muốn. Ngoài ra, chủ tài khoản số đẹp sẽ được miễn phí quản lý tài khoản trong ba tháng đầu tiên, từ tháng thứ tư trở đi phí quản lý tài khoản sẽ tiếp tục được miễn nếu như khách hàng duy trì số dư trong tài khoản từ 10 triệu đồng trở lên. Nếu là khách hàng Priority của VPBank thì sẽ được mở tài khoản số đẹp miễn phí.

Bên cạnh đó, thủ tục mở thẻ tại VPBank cũng được thực hiện một cách đơn giản và nhanh chóng hơn. Hơn nữa, chủ sở hữu tài khoản số đẹp cũng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi khi giao dịch tài khoản, miễn phí rút tiền ATM ngoại mạng trong tháng tiếp theo nếu số dư tài khoản duy trì từ 500.000 đồng trở lên, miễn phí chuyển tiền ngoài hệ thống qua VPBank Online và VPBank Mobile trong tháng tiếp theo nếu số dư tài khoản duy trì từ 2 triệu đồng trở lên.

Ngoài tài khoản số đẹp dành cho cá nhân, VPBank cũng đã chủ động tung ra sản phẩm tài khoản số đẹp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), một trong những phân khúc khách hàng chiến lược mà ngân hàng đang hướng tới. Loại tài khoản đẹp dành cho doanh nghiệp SME khá đa dạng, gồm số tài khoản phát tài, phát lộc, tam hoa hay số tài khoản tứ quý.

Tất nhiên, với mỗi một loại tài khoản số đẹp được ngân hàng phân cấp sẵn, phí mở tài khoản cũng khác nhau. Ví dụ với khách VIP mở tài khoản doanh nghiệp số đẹp phát tài, phát lộc hoặc tam hoa tại VPBank sẽ mất 2,5 triệu đồng tiền phí, còn với tài khoản số tứ quý thì chỉ mất 1 triệu đồng. Nếu không phải là khách hàng VIP, mức phí này sẽ cao gấp đôi tương ứng. Dù mức phí mở tài khoản số đẹp do ngân hàng quy định cao hơn so với phí mở tài khoản thông thường, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá đang được rao bán trên thị trường chợ đen. Quan trọng hơn, lựa chọn và đăng ký tài khoản số đẹp tại ngân hàng mới có được sự đảm bảo chắc chắn nhất.