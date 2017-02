Với mục đích đơn thuần là cầu may, bạn không cần mua trang sức chế tác cầu kỳ, nên chọn vàng miếng hoặc nhẫn ép vỉ, yêu cầu hoá đơn ghi đầy đủ thông tin sản phẩm... là những lưu ý khi mua vàng vào dịp cao điểm như ngày vía Thần tài.

Các sản phẩm chế tác từ vàng ngày càng phong phú, phục vụ nhu cầu tích trữ, cầu may của người dân.

Những năm gần đây, trào lưu mua vàng trong ngày vía Thần tài (ngày mai, mùng 10 tháng Giêng), với hy vọng may mắn và tài lộc rủng rỉnh cả năm, ngày càng phổ biến. Vì thế mà vào ngày này, không khó để thấy những cảnh tượng xếp hàng dài, thậm chí chen chân để mua được chỉ vàng cầu may.

Sản phẩm chế tác từ vàng cũng vì thế mà ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân, từ nhẫn tròn trơn, đến vàng miếng hay vàng mang biểu tượng con giáp - linh vật của năm. Trong 12 con giáp, gà trống của năm Đinh Dậu là linh vật tượng trưng cho đại cát (đại kê), có khả năng thu hút tài lộc và ngăn chặn năng lượng xấu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu là vàng để cầu may thì không nên mua vàng nữ trang chế tác cầu kỳ, đính nạm đá hay pha với các chất liệu khác, bạn nên chọn mua loại vàng miếng, nhẫn trơn, hoặc sản phẩm vàng theo tuổi, mệnh hoặc linh vật...

Với những người mua vàng chỉ để cầu may, sau đó cất tủ tích lũy chứ không bán ra thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh. Tuy nhiên, các loại vàng bản vị hình con giáp do chế tác cầu kỳ, đặt riêng khuôn và chỉ sản xuất vào một dịp .... nên chi phí và giá công cao, sản phẩm thường "đội" thêm vài trăm nghìn tiền công chế tác. Do đó, nếu mua và sau này có muốn bán, người mua thường bị lỗ.

Do đó, nếu muốn bán mà không bị lỗ thì lời khuyên tốt hơn cả là nên mua vàng nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng.

Nếu chọn mua nhẫn tròn trơn (dưới 2 chỉ) thì nên chọn loại ép vỉ, bởi với loại nhẫn không được ép vỉ rất dễ là "vàng non", vàng không đủ tuổi, trọng lượng... do được gia công ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, khó xác định chất lượng. Loại sản phẩm ép vỉ có tính thanh khoản cao và khi bán lại không lo bị trừ phí chế tác, mất giá...

Chọn mua vàng miếng, khách hàng nên yêu cầu cửa hàng xuất hoá đơn và ghi rõ số seri vàng, trọng lượng vàng... để thuận tiện cho việc mua bán, trao đổi sau này.

Tránh "tiền mất tật mang" khi mua phải vàng không đủ chất lượng, ngày vía Thần Tài năm nay, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chọn mua tại cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Để hạn chế cảnh xếp hàng cũng như tăng số sản phẩm tiêu thụ trong ngày Thần Tài, hầu hết các doanh nghiệp đều hỗ trợ khách hàng mua và thanh toán vàng trước, nhận vàng sau (nhận đúng ngày Thần Tài).

Đơn cử tại Bảo Tín Minh Châu, khách hàng cũng có thể đặt, thanh toán trước và nhận giấy hẹn trả vàng đúng ngày Thần tài (mùng 10 tháng Giêng). Hay DOJI phối hợp với TPBank cho phép các khách hàng mua vàng và thanh toán qua ebank. Tương tự, Công ty Vàng bạc Phú Quý đã chuẩn bị sẵn sàng tại 15-22 cửa giao dịch đón khách tại mỗi chi nhánh và mở cửa từ sáng sớm (thay vì 8h - 8h30) như mọi khi và chỉ đóng cửa khi hết khách.