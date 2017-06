TPO - Thông tin mới nhất Tiền Phong có được, trong danh sách 7 ứng cử viên vào thành phần HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 -2021, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Him Lam có tên như dự kiến trước đó.

Ông Dương Công Minh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” chủ tịch Sacombank.

Đặc biệt, theo nguồn tin của Tiền Phong, nhiều khả năng, nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã được “chọn” là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” chủ tịch nhà băng lớn ở phía Nam này.

“Hôm nay (28/6) sẽ có phê duyệt chính thức từ Ngân hàng Nhà nước. Cho đến giờ này, ứng viên cho các vị trí dự kiến không thay đổi”, nguồn tin này cho hay.

Danh sách ứng viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã “lộ diện” gồm các ông Dương Công Minh, nguyên chủ tịch LienVietPostBank, Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT Sacombank, Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Sacombank , Nguyễn Văn Cựu - thành viên độc lập HĐQT Sacombank, Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Sacombank, Phạm Văn Phong - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk và bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Vietcombank.

Sacombank cho biết ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên từ Ngân hàng Nhà nước, sẽ chính thức công bố nội dung bầu chọn thành viên HĐQT.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường của LienVietPostBank, ông Minh đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng này vì lý do cá nhân, nhằm tập trung cho các dự án của Công ty Him Lam. Đặc biệt, ngày 26/6, Công ty Him Lam công bố đã bán 96,7 triệu cổ phiếu, tương đương 14,9% vốn điều lệ LienVietPostBank

Với việc chuyển nhượng gần 97 triệu cổ phiếu LienVietPostBank của Công ty Him Lam, ông Dương Công Minh có thể đã thu về 1.200 tỷ đồng. “Về mặt nguyên tắc, luật không cấm một người sở hữu cổ phần vượt quá tại hai nhà băng nếu thực sự họ có tiền. Tuy nhiên, động thái này cho thấy, có thể ông Dương Công Minh muốn tránh tiếng “sở hữu chéo””, một người trong nghề thạo tin nói với Tiền Phong.

Dù cổ đông mới của LienVietPostBank vẫn chưa lộ diện nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, thương vụ này có sự tham gia của 2 đối tác mới là doanh nghiệp, cùng đó là việc một số thành viên lãnh đạo của LienVietPostBank cũng sẽ mua cổ phần. Hiện thay thế vị trí của ông Dương Công Minh tại LienVietPostBank là ông Nguyễn Đức Hưởng. Ông Hưởng hiện sở hữu 22 triệu cổ phần ngân hàng tương đương 3,37% vốn điều lệ của nhà băng này.

Theo kế hoạch, thứ Sáu (30/6) này, Sacombank sẽ tổ chức đại hội cổ đông sau hai lần phải hoãn. Nội dung quan trọng của đại hội này là dự kiến bầu 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đơn vị này cũng đã trình Chính phủ xem xét về đề án tái cơ cấu ngân hàng này.