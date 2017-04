Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu khi áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Kiểm tra chặt xuất xứ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, lưu ý kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí xuất xứ của ASEAN đối với ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn về Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt và các quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo đó, trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu (như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…), các cục hải quan tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa nhập khẩu không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiến hành rà soát C/O của các lô hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ ngày 1/1/2017 đến nay. Nếu có dấu hiệu vi phạm, chủ động tổ chức kiểm tra sau thông quan và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2017, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam ước đạt 13.000 chiếc, trị giá 150 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm, lượng ôtô nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt hơn 28.000 chiếc, tăng 43,4% về lượng nhưng lại giảm 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 460 triệu USD.

Đáng chú ý, trong đó tổng lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam lên tới 19.000 chiếc, chiếm gần 68% tổng số lượng xe, tăng gấp 169% về lượng và 82% giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, lượng ôtô con nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm đã gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2016.