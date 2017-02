TPO - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2016 vừa công bố cho thấy năm 2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt mức mợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử với lợi nhuận trước thuế 6.300,3 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế đạt 5.165,7 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, với kết quả kinh doanh thuận lợi trong năm 2016, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.665 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.050 đồng, cao gấp rưỡi so với năm 2015. Petrolimex hiện có hơn 4.000 tỷ đồng đang gửi ngân hàng.

Doanh thu thuần quý 4/2016 của Petrolimex đạt hơn 35.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của tập đoàn, doanh thu quý IV giảm 16% so vớ cùng kỳ năm trước do giá dầu bình quân năm 2015 là 48,8 USD/thùng trong khi giá dầu bình quân trong năm 2016 chỉ đạt khoảng 43 USD/thùng.

Dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận hợp nhất toàn quý lại tăng 531 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng do sản lượng xăng dầu bán ra của tập đoàn tăng 13,7%. Cùng đó, kết quả kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết của tập đoàn cũng đạt được mức lợi nhuận tăng 15% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận chung của tập đoàn tăng cao.

Tính riêng khoản thu về từ các công ty liên doanh liên kết đạt 156 tỷ trong quý IV và gần 600 tỷ trong cả năm 2016. Đáng chú ý, trong đó, kinh doanh gas trong quý IV năm 2016 lợi nhuận tăng 35%, nhiên liệu bay lợi nhuận tăng 50%...