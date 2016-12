TPO - Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Chí Dũng đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề của vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ: Sự phát triển toàn vùng vẫn còn nặng hình thức, danh nghĩa mà chưa đi vào thực chất.

Chiều 27/12, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ năm 2016. Nội dung chính của Hội nghị là: Đánh giá kết quả hợp tác vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2011 - 2016, Thông qua Kế hoạch điều phối vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2017 - 2020; Các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong Vùng trình bày tham luận về các giải pháp nhằm đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả của hoạt động hợp tác trong Vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, đối với lĩnh vực nông nghiệp, trong giai đoạn 2011 – 2015, các tỉnh, TP trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thường xuyên trao đổi thông tin về các cơ sở sản xuất, sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền. Đồng thời đăng tải thông tin xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, các tỉnh, TP đã tích cực tham gia Ban Điều phối chương trình phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho TP Hà Nội do Bộ NN&PTNT chủ trì. Qua đó phối hợp đưa nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn về Hà Nội tiêu thụ như nhãn lồng Hưng Yên, chuối ngự Hà Nam, rau an toàn Vĩnh Phúc…

Cùng với đó, các tỉnh, TP trong vùng đã cùng nhau phối hợp kiểm tra ATTP, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và phát triển hệ thống công trình thủy lợi tưới, tiêu…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhận định, dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng vùng kinh tế trọng điểm vẫn chưa tương xứng tiềm năng, chưa chuyển mạnh sang các bước đề án, dự án cụ thể. Phối hợp triển khai địa bàn giáp ranh chưa được triển khai. Các tỉnh, vùng chưa có sự phối hợp kiến nghị chung đến Chính phủ cho sự phát triển chung của vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn: Vùng KTTĐ Bắc bộ là nơi có nhiều cơ quan Trung ương, tập trung nhiều Khu công nghiệp lớn, nhiều dự án… Nhưng vùng KTTĐ Bắc Bộ có phát huy, tận dụng được hết tiềm năng, lợi thế của mình không thì chưa có câu trả lời thấu đáo.

Ông Dũng khẳng định: Sự phát triển toàn vùng vẫn còn nặng hình thức, danh nghĩa mà chưa đi vào thực chất. Cụ thể, vùng KTTĐ Bắc Bộ có 3 khó khăn chính: Đó là chưa có cơ chế điều phối, liên kết rõ ràng; Không có chính quyền hành chính cấp vùng, do còn tình trạng mạnh ai nấy làm; Thiếu quy hoạch phát triển vùng mang tính chiến lược, chưa xác định thế mạnh từng địa phương, tiểu vùng.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Để khắc phục khó khăn, thách thức cần sự tích cực, đồng thuận của các địa phương trong vùng. Cụ thể hoá phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ, cụ thể hoá nhiệm vụ từng địa phương thành viên. Tránh tình trạng dàn hang ngang, ai cũng làm 1 chút, không có trọng tâm trọng điểm. Việc cụ thể hoá các nhiệm vụ cần thực hiện khoa học, tránh xé nhỏ mục tiêu nhiệm vụ, nguồn lực. “Huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm phụ thuộc vào ngân sách trung ương”, Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, các địa phương cũng thông qua Kế hoạch điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó mục tiêu là khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và toàn Vùng. Qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của cả nước.