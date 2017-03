TPO - Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm, kiểm tra việc thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Long Phú 1 (tỉnh Sóc Trăng) và Sông Hậu 1 (tỉnh Hậu Giang).

Phó TGĐ PVN Nguyễn Hùng Dũng báo cáo tiến độ hai dự án tại cuộc họp

Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, 2 nhà tuabin đang dần hoàn thiện, phần lò hơi cũng đã hoàn thiện công tác lắp đặt. Hai hạng mục chính là tuabin và nồi hơi, về hạng mục chế tạo tuabin đang vượt tiến độ, các hạng mục thiết bị chính cho nhà máy đều cơ bản hoàn thành. Một số khó khăn, vướng mắc hiện nay là cần sự hỗ trợ, chỉ đạo, hợp tác của các bên tham gia thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, công tác thi công xây dựng đang tập trung vào thi công khu vực nhà máy chính, hệ thống cảng, ép cọc thử…

Dự án đã hoàn thành công tác xử lý nền, cảng thiết bị, hoàn thành thí nghiệm cọc bến than. Khu vực nhà máy chính như hạng mục lò hơi số 1 đang triển khai công tác bê tông, đạt 99,5% tiến độ, lò hơi 2 đạt 99,3%...

Tính đến hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án bị chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do chậm ký hợp đồng gói thầu hệ thống khử lưu huỳnh (FGD), ảnh hưởng đến thiết kế, mua sắm hệ thống này cũng như thiết kế đấu nối với ống khói cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giữa các bên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn và sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các địa phương. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo cụ thể tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và Sông Hậu 1 để có giải pháp tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về Dự án Nhà máy Điện lực Dầu khí Long Phú 1 tại công trường

Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng cũng yêu cầu các bên tăng cường nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng; yêu cầu các địa phương tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, nhà thầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cùng ngày, PVEP cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017 đã đạt sản lượng khai thác 1,26 triệu tấn quy dầu, đạt 106% kế hoạch quý I, trong đó khai thác dầu đạt 0,98 triệu tấn, khai thác khí đạt 282 triệu m3. Doanh thu ước đạt 8.694 tỉ đồng, đạt 107% kế hoạch quý I và đạt 28% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ?ước tính 2.291 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước tính 801 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 2.325 tỉ đồng.

Trong quý I, do giá dầu đã có dấu hiệu phục hồi so với năm 2016 (bình quân đạt 56,39 USD/thùng), cùng với việc PVEP đã đưa ra rất nhiều giải pháp và triển khai quyết liệt như tối ưu/cắt giảm đầu tư, quản lý chi phí vận hành (Opex) và các chi phí khác… Tình hình tài chính của PVEP đã có sự cải thiện rõ rệt. PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính quý I Tập đoàn giao đồng thời dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản tại thời điểm hiện nay.