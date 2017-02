Từ nay đến cuối tháng 3, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải xoay gần 1.700 tỷ đồng để trả các khoản vay chủ yếu được cầm cố bởi sổ tiết kiệm thuộc sở hữu cá nhân của mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG) cho thấy, số dư nợ vay của công ty tính đến cuối năm 2016 đạt 1.770 tỷ đồng. Điều đặc biệt, phần lớn đây là nợ ngắn hạn (phải trả trong năm 2017) lên tới 1.692 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cuối năm 2015. Lý do nhiều khoản vay dài hạn đang dần đến ngày đáo hạn.



Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, đến hết tháng 3/2017, Quốc Cường Gia Lai có 1.668 tỷ đồng nợ đến hạn tại một số ngân hàng, cũng đồng nghĩa công ty phải xoay đủ chừng đó tiền để trả nợ. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn (loại bỏ hàng tồn kho) của công ty cũng chỉ đạt con số 639 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền 48 tỷ đồng. Thông thường, trong trường hợp nợ đến hạn nhưng doanh nghiệp chưa có khả năng tất toán sẽ sử dụng phương án đảo nợ, tức là đi vay một khoản mới để trả cho món nợ cũ.



Cũng theo báo cáo tài chính, một số khoản vay đến hạn nói trên tại các ngân hàng được Quốc Cường Gia Lai bảo đảm bởi sổ tiết kiệm thuộc quyền sở hữu của các cá nhân là ông Lầu Đức Duy, bà Nguyễn Thị Như Loan, bà Hồ Thị Diệu Thảo Nguyên và bà Nguyễn Ngọc Huyền My.



Trước đó, giai đoạn 2011-2013, khi bất động sản khủng hoảng, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành, Quốc Cường Gia Lai đã trải qua giai đoạn rất khó khăn. Công ty từng phải thế chấp các tài sản bất động sản, thậm chí là tài sản riêng của bà Loan để vay ngân hàng và vực dậy hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, cao su, thủy điện. Năm 2015, công ty cũng từng phát hành 145 triệu cổ phiếu để cấn trừ khoản nợ 1.450 tỷ đồng, nhưng người mua lại chủ yếu là mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch công ty.



Năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu gần 1.600 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần năm trước đó. Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều tăng, song phần lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 69 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2015.



Riêng quý IV, công ty lãi đậm nhờ bán dự án mua lại của bầu Đức hồi tháng 3 năm ngoái. Bà Loan từng cho biết, Quốc Cường Gia Lai có quỹ đất lớn là tài sản mà không phải công ty nào cũng có được. Công ty có nhiều dự án, quỹ đất có thể sẵn sàng bán để chốt lời.

Hiện công ty có 15 dự án, quy mô hơn 120 ha tại TP HCM và Đà Nẵng với nhiều phân khúc: căn hộ trung - cao cấp và bình dân cũng như đất nền. Có 10 dự án trong số này đang là dự án được công ty triển khai dở dang.