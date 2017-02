BĐS phía Nam Thủ đô tiếp tục dẫn dắt thị trường

Lý giải về điều này, giới chuyên gia nhận định: Hạ tầng giao thông phía Nam Thủ đô được cải thiện đáng kể; Các công trình công cộng được chú trọng hơn và sự phong phú về nguồn cung là các tác nhân chủ yếu góp phần vào sự sôi động của thị trường bất động sản phía Nam. Đặc biệt, sự hiện hữu của mạng lưới y tế, giáo dục chất lượng cao và đầu ngành cả nước ở khu vực phía Nam cũng đóng vai trò then chốt.

Bên cạnh đó, khu vực phía Nam Hà Nội nằm trong đồ án quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và đang dần “thay da đổi thịt”. Với diện mạo khang trang, hiện đại nhờ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội và định hướng quy hoạch không gian xanh, BĐS phía Nam đã chinh phục nhiều khách hàng.

Đặc biệt, với sự bung hàng liên tiếp của nhiều dự án trên thị trường như chung cư TheTWO Residence - khu đô thị Gamuda Gardens, dự án Gelexia Riverside… đã tạo nên sự đa dạng về nguồn cung, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng mua BĐS phía Nam.

EcoLake View - tâm điểm của thị trường BĐS phía Nam Hà Nội

Ra hàng đúng thời điểm, chất lượng đảm bảo và mức giá phù hợp, Eco-Lake View đang trở thành tâm điểm của thị trường BĐS khu vực phía Nam Hà Nội.

Tổ hợp Căn hộ & Dịch vụ thương mại Eco-Lake View tọa lạc tại 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nằm cạnh tuyến đường lớn Giải Phóng – Ngọc Hồi và Nguyễn Hữu Thọ - Vành đai 3, cách Bệnh viện Bưu Điện 1,7 km, cách bến xe Giáp Bát 1 km,... Nhờ hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, cư dân tại đây di chuyển thuận lợi từ dự án vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, Eco-Lake View nằm trong quần thể KĐT Đại Kim – một trong những chuỗi khu đô thị đầu tiên tại Hà Nội với không gian, cảnh quan tốt ngay cạnh trung tâm Hà Nội.

Eco-Lake View thu hút nhiều khách hàng từ ngày đầu ra mắt

Đây là một trong số những lý do khiến vợ chồng chị Tú (Khương Hạ, Thanh Xuân) quyết định đặt mua căn hộ Eco-Lake View. Chị chia sẻ: Vợ chồng chị tính mua một căn hộ ở khu vực gần trung tâm, quy mô dự án lớn, mật độ xây dựng thấp, đảm bảo không gian sinh hoạt yên tĩnh, trong lành. Trước khi quyết định, vợ chồng chị đã tham khảo rất nhiều dự án khác nhau và cuối cùng đã lựa chọn Eco-Lake View. Với ưu điểm về giá chỉ từ 22 triệu đồng/m2,căn hộ Eco-Lake View có giá cả phù hợp với dự tính của cả hai vợ chồng chị Tú. Do đó, với khoản tích lũy ban đầu chỉ từ 300 triệu, người mua đã có cơ hội sở hữu ngay căn hộ tại Eco-Lake View. Không chỉ hấp dẫn về giá, dự án đầy đủ các tiện ích như: Bể bơi, phòng tập gym, trường mầm non, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, sân tập golf, sân tenis…

Với ưu thế nổi bật về vị trí, quy mô và mức giá hợp lý, Eco-Lake View hứa hẹn sẽ trở thành tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng văn minh và đáng sống ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Được biết, từ ngày 05/02 đến ngày 20/02, chủ đầu tư Eco-Lake View áp dụng chính sách “Mua nhà nhận vàng thần tài may mắn”. Theo đó, khách hàng đặt cọc thành công các căn hộ tại Eco-Lake View sẽ được chiết khấu 7 triệu đồng/ căn, tương đương với 2 chỉ vàng. Đặc biệt, chủ đầu tư còn tổ chức chương trình bốc thăm may mắn cho các khách có giao dịch thành công với cơ hội trúng xe Vespa và nhiều phần quà giá trị. Dự kiến chương trình bốc thăm may mắn sẽ được tổ chức vào ngày 05/03/2017 tại Khách sạn Melia Hà Nội.