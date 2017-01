TPO - Năm 2017, SCIC sẽ tập trung vào đầu tư hàng loạt dự án lớn như khởi công toà tháp Tài chính, xây dựng bệnh viện tại Thái Nguyên, mở rộng bệnh viện K; xây tháp truyền hình.

Thông tin vừa được ông Nguyễn Đức Chi, chủ tịch HĐTV Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết tại buổi họp sáng 13/1.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, một trong những điểm nhấn năm 2016 của SCIC là công tác bán vốn dù thị trường không thuận lợi.

Năm 2016, SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp (trong đó có tới 37 doanh nghiệp thuộc diện khó bán, bán nhiều lần), thu về 16.112 tỷ đồng trên giá vốn 3.083 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 5,2 lần. So với chỉ tiêu kế hoạch, giá trị bán vốn đạt 105% và gấp 4,5 lần năm 2015”.

Đặc biệt, ngày 12/12/2016, SCIC đã thực hiện bán 5,4% số cổ phần tại Vinamilk theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thu về 11.286 tỷ đồng, gấp 28 lần so với giá vốn. So với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, SCIC đã thu về giá trị gia tăng tới hơn 800 tỷ đồng do giá bán 144.000 đồng/cổ phần cao hơn giá thị trường ngày chốt phiên giao dịch là 133.700 đồng.

“Đây là nỗ lực rất lớn của SCIC, thu hút được dòng vốn ngoại lớn bổ sung vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào quá trình cổ phần hóa và bán vốn nhà nước.”, Chủ tịch SCIC khẳng định.

Người đứng đầu SCIC cho biết, nửa đầu năm 2017 có thể khởi công dự án Tháp tài chính trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) sau một thời gian không thể triển khai. Về đầu tư vào dự án nhà máy thép Thái Nguyên, SCIC đã báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính và đến thời điểm này vẫn “bảo toàn” được 1.000 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Ông Chi cũng cho biết thêm, trong năm 2017, SCIC cũng triển khai hàng loạt các dự án như Tháp truyền hình với VTV; xây dựng bệnh viện theo hình thức BOT ở tỉnh Thái Nguyên; mở rộng bệnh viện K; đầu tư xây dựng hạ tầng và xử lý rác thải.