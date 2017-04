TPO - Theo ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về kế hoạch tái cơ cấu theo NQ chính phủ, hiện SCIC đã có báo cáo về tiến trình kế hoạch từng năm.

“SCIC xác định có 137 DN chúng tôi sẽ bán hết đến từ nay đến năm 2020 trong đó có 100 DN không bán được – gọi là DN hạng C- từ các địa phương có DN đến lần thứ 3 không bán được”, ông Chi nói nhưng cho hay đơn vị này vẫn quyết tâm cố gắng bán.

5 DN được SCIC xác định sẽ CPH trong năm 2017-2018 gồm: cty Trách nhiệm 1 thành viên khai thác đá trong An Giang; Cty TNHH 1 thành viên thương mại Tràng Tiền; Cty TNHH 1 thành viên HQA ( chỉ còn 1 khoản nợ ); DN in và phát hành của Hội thống kê và DN in TP HCM .

“Có 3 DN chúng tôi xin giữ lại và tiếp tục đầu tư gồm: Cty TNHH 1 thành viên Đầu tư của SCIC chúng tôi thành lập; Cty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ( còn 46%) và công ty cổ phần Tập đoàn FPT .

Phần bàn giao vốn Nhà nước về SCIC, ông Chi cho biết hiện bộ KHĐT và Bộ Tài chính đã hỗ trợ rất tích cực nhưng mới lấy được 12/63 DN; còn 176 DN chưa thống nhất việc chuyển về.