TP - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo dự thảo, khách xuất nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi xuất nhập cảnh nếu có hàng hóa phải nộp thuế: Rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 120, việc khai báo hải quan đối với một số mặt hàng sẽ thắt chặt hơn. Chẳng hạn, với xì gà, khách xuất nhập cảnh chỉ mang theo 20 điếu đã phải khai trên tờ khai hải quan thay vì 100 điếu so với quy định hiện hành. Nồng độ rượu cho mỗi loại giảm 2 độ. Thuốc lá sợi vượt 250 gam cũng phải khai báo thay vì 500 gam so với quy định hiện hành.

Như vậy, chỉ cần xách 2 chai rượu loại 75cc từ 20 độ trở lên, các cá nhân đã phải khai báo hải quan.