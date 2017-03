Đổi đời trong chớp mắt nhờ số tiền trúng thưởng khổng lồ, nhưng những tỷ phú Vietlott đã gặp phải không ít rắc rối, thậm chí bị dư luận nghi ngờ bởi những tấm mặt nạ họ sử dụng để che giấu may mắn của mình.

Rất nhiều người “bao vây” gia đình ông Thái khi nghe tin ông này trúng Jackpot 92 tỷ đồng.

Bị giang hồ bao vây vì trúng Jackpot

Là trường hợp đầu tiên trúng giải Jackpot ở Việt Nam, gia đình ông Thái đã gặp phải không ít rắc rối. Sau khi biết tin, láng giềng, phóng viên liên tục đến hỏi thăm chuyện gia đình ông Thái trúng số kiểu Mỹ nên gia đình phải nhờ công an can thiệp, rồi đóng cửa nhà.

Ít ngày sau khi trúng giải, nhiều đối tượng giang hồ đến từ nhiều tỉnh, thành đã đổ xô tìm kiếm gia đình ông Thái. Chiều 19.10.2016, ông Kim Huynh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã thông tin với Dân Việt, tình hình an ninh trật tự ở gần khu vực nhà chị Nguyễn Thị Ánh Đào (con gái ông Thái) khá phức tạp. Mỗi ngày, có cả trăm người đến vây chặt con đường ở cạnh nhà người trúng số 92 tỷ đồng nhờ hỗ trợ tiền. Để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Công an phường, bảo vệ dân phố phải vận động người dân giải tán.

Ông Huynh cho biết thêm, ngoài những người nghèo, người bệnh tật, người bán số còn có rất nhiều người là thành phần xấu của xã hội từ nhiều tỉnh, thành khác nhau cũng tìm đến.

“Nhiều đối tượng xăm đầy trên người, điều khiển xe máy chạy qua chạy lại trên địa bàn phường 8 rồi hỏi người dân địa phương có biết nhà chị Đào ở đâu không?” - ông Huynh nói.

Ngay sau trường hợp của ông Thái, những trường hợp trúng Jackpot tiếp theo ở Việt Nam đều phải giấu kín danh tính và đeo mặt nạ khi lên nhận giải. Thậm chí, có trường hợp chủ nhân giải Jackpot đã phủ nhận việc mình mua vé số của Vietlott và trúng giải khi được phóng viên Dân Việt liên hệ phỏng vấn.

Mức thuế nhẹ nhàng

Theo quy định hiện hành, người trúng xổ số sẽ phải nộp khoản khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước. Số thuế phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng nhân với thuế suất 10%. Ví dụ, trường hợp của ông Thái, người đầu tiên trúng giải Jackpot trị giá 92,03 tỷ đồng, ông Thái sẽ phải nộp số tiền 9,023 tỷ đồng, tương đương với 10% của số tiền 92,03 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước ngay khi nhận giải.

Tỷ lệ đóng thuế này quá ít so với những người trúng độc đắc ở Mỹ. Ở Mỹ, người trúng thưởng có thể nhận tiền thưởng một lần hoặc nhận khoản tiền này theo 30 lần thanh toán được chia đều trong 29 năm. Nếu muốn nhận trọn trong một lần, người thắng giải sẽ mất 35% số tiền trúng giải ban đầu.

Kế đến là thuế xổ số liên bang: 39,6%. Trong khoản 39,6% này, nếu người trúng số là công dân hoặc người cư trú được cấp số an sinh xã hội, chính phủ sẽ tự động giữ lại 25% của món tiền lớn bất thường này. Còn công dân không có số an ninh xã hội, hoặc không cung cấp kịp thời, sẽ chịu mức bị chính phủ tự động thu là 28%. Tỷ lệ này với người nước ngoài là 30%.

Hai người mặc trang phục gần như giống nhau nhận giải Jackpot khiến dư luận nghi ngờ.

Bí ẩn phía sau những chiếc mặt nạ

Bên cạnh những bí ẩn xung quanh hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh của Vietlott, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi thông tin xung quanh người trúng thưởng luôn được giữ kín.

Hình ảnh nổi bật nhất có lẽ là hình ảnh ông N.T.L đến từ Bến Tre và ông P.V.V đến từ Thái Bình mặc trang phục gần như giống hệt nhau khi tham dự buổi lễ trao giải Jackpot trị giá gần 160 tỷ đồng trong kỳ quay thứ 69. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc và không ít người tỏ ý nghi ngờ. Thậm chí, có một độc giả còn đặt câu hỏi: “Liệu có phải người thắng giải được công ty phát cho đồng phục để lên nhận giải không, hay đây là hai nhân viên được công ty kêu vào đeo mặt nạ, cầm bảng giải thưởng rồi chụp ảnh?”.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong: “Vietlott không thể bịa ra một người trúng giải được, bởi hoạt động của họ chịu sự giám sát từ rất nhiều cơ quan chức năng như Bộ Công an, Hội đồng Giám sát xổ số... Việc giấu kín danh tính người trúng giải khiến Vietlott chịu nhiều thiệt thòi. Nếu công khai tên tuổi của người trúng thưởng, đối với Vietlott sẽ có lợi hơn bởi chính hình ảnh của những người trúng Jackpot sẽ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Vietlott mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng vì quyền lợi, an toàn của khách hàng, họ buộc phải giấu kín danh tính người trúng thưởng”.

Phần lớn người trúng Jackpot đều mua vé ở TP.HCM.

TP.HCM: Đất vàng của xổ số

Doanh thu của Vietlott trong năm 2016 tính đến ngày 31.12 ước tính đạt gần 1.600 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tại thị trường TP.HCM chiếm 2/3 tổng doanh thu của cả nước. Về tỷ lệ trúng thưởng, 85,71% vé trúng Jackpot được phát hành tại TP.Hồ Chí Minh và 36,36 % khách hàng trúng giải Jackpot đã lĩnh thưởng hiện đang sinh sống TP.Hồ Chí Minh.

Riêng trong tháng 1.2017, toàn bộ 5 vé được xác định trúng giải Jackpot đều được phát hành tại TP.HCM. Đặc biệt, chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá 75 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng được bán ra tại điểm bán hàng số 879 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM là tấm vé số trúng Jackpot thứ 5 được bán tại quận 5, TP.HCM.

Tiền trả thưởng Jackpot nhiều hơn tài sản thừa kế của con gái Bill Gates

Chỉ sau 86 kỳ quay thưởng, số tiền Vietlott phải trả thưởng cho người trúng giải Jackpot là 820 tỷ đồng. Số tiền này thậm chí còn lớn hơn khoản thừa kế mà tỷ phú Bill Gates dành cho 3 người con của mình là 30 triệu USD.