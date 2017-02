TP - Đúng như dự đoán, ngày vía Thần tài (mùng 10/1 âm lịch) năm nay dân tình lại sốt sình sịch đua nhau mua vàng cầu may, tránh rủi. Tranh thủ ngày kinh doanh đắt hàng nhất trong năm, các doanh nghiệp vàng đã đua nhau tung ra nhiều sản phẩm vàng để phục vụ thượng đế. Giá vàng cũng vì thế mà tăng phi mã hàng trăm ngàn đồng, song hàng ra đến đâu bán hết đến đấy.

Hà Nội - Tái diễn cảnh xếp hàng dài mua vàng

Ngay từ 5h sáng ngày 6/2, ở các cửa hàng vàng như Bảo tín Minh Châu, SJC, Doji trên tuyến phố của Hà Nội như Cầu Giấy, Trần Nhân Tông, Giang Văn Minh…, dòng người xếp hàng mua vàng đông nghẹt. Đứng xếp hàng lúc 6h sáng tại cửa hàng vàng SJC trên đường Giang Văn Minh, chị Vũ Huế (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Ngày vía thần tài rơi vào đầu tuần, tôi xếp hàng tranh thủ mua vàng sớm để kịp giờ đến công ty làm việc. Nghe đồng nghiệp nói mua vàng ngày thần tài sẽ gặp may mắn nên tôi cũng mua 1 chỉ cất lấy may”.

Chị Thu Hoài (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có mặt từ sáng sớm trên phố Trần Nhân Tông. “Thầy xem tuổi, nói tôi phải mua trước 9h sáng mới gặp nhiều thuận lợi, vì vậy tôi phải xếp hàng từ sáng sớm cho kịp. Năm nào đến ngày này cửa hàng vàng cũng đông nghẹt”, chị Hoài cho biết.

Biển người chờ cửa hàng vàng ở Cầu Giấy, Hà Nội mở cửa để mua vàng trong ngày Thần tài. Ảnh: Trọng Đạt.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các loại nhẫn tròn trơn (trọng lượng 0,5 - 2 chỉ), vàng miếng in hình thần tài được khách hàng lựa chọn mua nhiều nhất. Đến 11h trưa, tại cửa hàng vàng SJC trên đường Giang Văn Minh (Hà Nội), toàn bộ nhẫn tròn trơn dưới 5 chỉ đã bán hết. Cửa hàng phải bố trí cho khách hàng mua vàng miếng hình Thần tài tại phòng riêng trên tầng 2. Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhẫn tròn 0,5 chỉ bán hết trong phiên giao dịch buổi sáng. Đến phiên giao dịch buổi chiều, 3 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu phải san vàng cho nhau bán.

Ngoài việc khách hàng phải ra tận cửa hàng vàng xếp hàng mua vàng, người dân có thể gọi đến các ngân hàng và nhiều trang bán vàng online trên mạng xã hội. Các sản phẩm như: nhẫn kim tiền, đồng tiền vàng Kim Dậu, gà vàng mỹ nghệ… được người dân ưa chuộng. Anh Nguyễn Phong (Long Biên, Hà Nội) cho biết, anh đã chuyển khoản đặt mua vàng qua hệ thống ngân hàng từ trước nên đúng đến ngày vía Thần tài có nhân viên mang đến tận cơ quan. “Doanh nghiệp tranh thủ bán vàng đủ kiểu nên khách hàng có nhiều lựa chọn chứ không nhất thiết phải xếp hàng chờ đợi”, anh Phong nói.

TPHCM: Mua vàng cho giống người ta

Ngày 6/2 (mùng 10 tháng giêng), hàng ngàn người dân tại TPHCM đã đổ xô đến các tiệm vàng mua sắm nhân ngày vía Thần tài. Mới 6h30 sáng, các tiệm vàng tại TPHCM đều mở toang cửa để đón khách “rước lộc”, chị Thanh Hoa (buôn bán tự do) ngắm nghía các sản phẩm “độc” trong ngày Thần tài năm Dậu vui vẻ nói: “Nắm bắt nhu cầu thích hàng “độc lạ”, hầu hết các công ty đều tung ra sản phẩm hình gà trong năm 2017. Cụ thể, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) tung ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm gà trống vàng và gà đẻ trứng vàng được làm từ chất liệu vàng 24k, mỗi sản phẩm có trọng lượng 2 lượng vàng; Tập đoàn DOJI sản phẩm mỹ nghệ gà trống vàng 999.9 nguyên khối hình đẹp mắt, có trọng lượng 1 lượng, 2 lượng, 3 lượng, 5 lượng…

12h trưa, tại tiệm vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu) đông nghẹt khách chờ mua vàng. Chị Hoài Thanh (làm việc ở một công ty truyền thông tại Q.2) đi cùng nhóm bạn cho biết: “Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mấy chị em trong công ty rủ nhau đi mua vàng cầu may. Đến nơi, nhân viên chào mời nhiều, rồi thấy ai cũng mua nên tôi mua vài phân vàng đeo cho vui chứ cũng không tin có được may mắn”.

Tại nhiều khu vực tập trung nhiều tiệm vàng lớn như chợ Bến Thành (Q.1), chợ Thiếc (Q.11), chợ Bà Chiểu (Q. Bình Thạnh)…, số lượng người tập trung không đông như năm ngoái. Theo chủ nhiều tiệm vàng, từ giờ tan tầm trở đi, lượng người đến sắm vàng tăng do giới công sở tan ca đến mua. Hơn nữa, vừa mới tết xong, nhiều người để dành được tiền tiết kiệm nên cũng sẽ tranh thủ sắm vàng trong dịp này.

Do miếng vàng của nhiều thương hiệu lớn như SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ khan hiếm nên nhiều tiệm vàng đã tích trữ từ trước đem ra bán để đẩy giá. Một tiệm vàng trong trung tâm thành phố đưa ra giá bán đến 4,05 triệu đồng đối với miếng vàng loại một chỉ, cao hơn giá vàng miếng SJC niêm yết đến 310.000 đồng/chỉ. Chủ tiệm này cho biết, cùng là vàng miếng nhưng loại một lượng thì không tính tiền công, còn loại 1, 2 chỉ lại tính tiền công. Tiệm vàng T.T (Q. Bình Tân) đẩy giá ít hơn nhưng lại tính thêm tiền công khi bán những miếng vàng lẻ. Cụ thể, giá vàng loại 1, 2 ở mức 3,88 triệu đồng/chỉ cộng với 20.000 đồng tiền công thành 3,9 triệu đồng/chỉ, cao hơn 160.000 đồng/lượng so với giá vàng do Công ty SJC niêm yết.

Kinh doanh tranh thủ “hốt” bạc

Việc giá vàng tăng vào ngày Thần tài được dự báo trước đó khi nhu cầu mua vàng quá đông. Chỉ tính trong ngày 6/2, vàng SJC giảm khoảng 200.000 đồng/lượng bán ra nhưng đã nới rộng khoảng cách mua vào, bán ra lên 700.000 đồng/lượng. Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC đầu phiên giá 37-37,5 triệu đồng/lượng; đến cuối chiều, giảm còn: 36,6- 37,3 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Như My, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Doji cho biết: tính đến 17 giờ ngày 6/2, hệ thống Doji đã tiêu thụ hết 80% số sản phẩm. Đặc biệt, dòng sản phẩm gà trống nguyên khối với 5.000 sản phẩm đã bán hết. Doanh thu ước tính của Doji khoảng 365 tỷ đồng trong ngày Thần tài năm 2016. Năm 2017, sản phẩm phục vụ khách trong ngày Thần tài tăng 120% và chắc chắn doanh thu sẽ tăng.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Cty vàng Phú Nhuận (PNJ) cũng cho biết, trong ngày Thần tài 2016 toàn hệ thống ghi nhận doanh thu đạt 200 tỷ đồng, tăng 200% so với năm trước đó. Đến cuối ngày 6/2, Cty PNJ chưa thống kê được doanh thu nhưng theo bà Cúc, doanh thu dự kiến lên đến 260 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Thu Thủy, phụ trách kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu thì khẳng định ngày Thần tài, công ty đã chuẩn bị lượng hàng nhiều gấp 2-3 lần năm trước.

Theo ông Trần Quốc Quýnh, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, hầu hết các cửa hàng vàng trong ngày Thần tài bán ra với số lượng vàng lớn, doanh số cao. Đặc biệt, lợi nhuận doanh nghiệp vàng cũng được nhìn nhận là khả quan, vì phần lớn đến từ khoản chênh lệch giá giữa việc mua vào bán ra (trong ngày Thần tài 2016 có nơi nới độ chênh mua bán lên 500.000 -700.000 đồng).