Thứ Sáu (3/2) vốn là ngày lễ Setsubun ở Nhật Bản. Trong ngày này, các gia đình sẽ ném đậu hạt để xua đuổi ma quỷ và đón may mắn cho năm mới. Tuy nhiên, truyền thống này đã mờ dần, thay thế bằng phong tục ăn một cuộn sushi may mắn được gọi là ehomaki, nghĩa là “sushi chỉ hướng”. Khi ăn, người Nhật Bản sẽ hướng cuộn sushi này về hướng được cho là đem lại may mắn.