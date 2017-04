Hôm nay, 15/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết hoạt động năm 2016 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ngân hàng Techcombank.

THÀNH TỰU 2016

Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 trình đại hội đã nêu những thành công đạt được:

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của toàn Ngân hàng đạt 3.997 tỷ đồng, tăng 96,2% so với năm 2015 và đạt 113% kế hoạch. Tổng huy động toàn Ngân hàng đạt 173.449 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2015 và đạt 101% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 đạt 159.010 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015 và đạt 100% kế hoạch.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2016 đạt 13,12% cao hơn mức 9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 1,67% vào năm 2015, xuống còn 1,57%.

“Techcombank là một trong số các Ngân hàng TMCP dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 22.428 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu”. Thế mạnh này tạo cho Ngân hàng nền tảng vững chắc, đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2 và quy định của Ngân hàng Nhà nước về vốn.

KIẾN TẠO TĂNG TRƯỞNG MỚI 2017

Tiếp nối những thành công của năm 2016, Techcombank trong năm 2017 sẽ kiên định với quan điểm “Khách hàng là tâm điểm của thành công” và tiếp tục mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện. Qua đó, từng bước xây dựng diện mạo mới của Techcombank trong năm 2017 và xa hơn nữa, trở thành ngân hàng ở vị thế dẫn dắt trong ngành ngân hàng nội địa, cạnh tranh sòng phẳng với các ngân hàng trong khu vực và quốc tế.

Hướng tới 2017, Techcombank đặt ra một số chỉ tiêu tài chính chính cụ thể với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.020 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Tổng tài sản đạt 279.017 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Tổng huy động vốn đạt 227.133 tỷ đồng, tăng trưởng 31%. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm đạt 181.067 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Nợ nhóm 3-5 đưa về mức thấp hơn 2%.

Ngân hàng tiếp tục tăng tỉ trọng phục vụ các nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (phân khúc USME & SME) theo định hướng của chính phủ để góp phần vào tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2017

Đại hội cổ đông Techcombank kết thúc thành công tốt đẹp, khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, bao gồm:

• Thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận của năm 2016 để tiếp tục tập trung nguồn lực vì sự phát triển dài hạn của Ngân hàng, tạo ưu thế tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường, từ đó gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và tạo giá trị tăng thêm của mỗi cổ phiếu.

• Nhất trí tăng vốn điều lệ của Techcombank thông qua hình thức chào bán cổ phần. Đây là bước đi cần thiết nhằm giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của ngân hàng và cho phép thực hiện thành công chiến lược phát triển của Techcombank.

Năm2016, vì sao Techcombank vẫn không chi trả cổ tức?

Ngân hàng hiểu mong đợi của cổ đông, nên luôn xác định rõ sứ mệnh của mình là “Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài”. Đối với mọi chính sách liên quan đến quyền lợi của các cổ đông, Ngân hàng luôn tuân theo quyết định từ Đại hội cổ đông, thông qua các lá phiếu biểu quyết. Vì vậy, quyết định của Đại hội cổ đông về việc có chia cổ tức hay không sẽ là ý kiến cuối cùng, và HĐQT Techcombank sẽ thực thi.

Trong mọi trường hợp, dù chia cổ tức hay không chia cổ tức, lợi nhuận đều nằm trong giá trị cổ phiếu của cổ đông. Không ai mong muốn cổ phiếu của chúng ta được giao dịch ở giá trị chỉ 10.000 VNĐ/cổ phiếu, mà muốn tăng cao hơn như vậy nhiều lần. Nếu Đại hội cổ đông quyết định chưa chia cổ tức cũng là để tái đầu tư dài hạn, nhằm tạo ưu thế tài chính cho Ngân hàng. Từ đó, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và tạo giá trị tăng thêm của mỗi cổ phiếu mà các cổ đông đang nắm giữ.

Với tốc độ tăng trưởng tài sản, tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank ấn tượng như thời gian qua, với giá trị cổ phiếu đang có được, thì các cổ đông là người kết luận chính xác nhất đâu là kênh đầu tư hiệu quả. Trong trường hợp nhà đầu tư cần giao dịch, có thể bán bớt 1 phần cổ phiếu, hiện đã có mức giá trị gia tăng nhất định trên thị trường.