Theo quan niệm, thanh long là loại quả mang ý nghĩa cát tường, thịnh vượng và may mắn. Chính vì vây, nhiều người tin rằng nếu ngày lễ tết có chậu thanh long kiểng trong nhà thì sẽ gặp được thật nhiều may mắn, bình an.