TPO - Trong lần quay thưởng tối 2/4, sản phẩm xổ số điện toán Mega 6/45 của Vietlott tiếp tục xác định được 1 vé cùng trúng giải đặc biệt (Jackpot), trị giá hơn 27,7 tỷ đồng.

Tại kỳ quay mở thưởng số 110, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục xác định được 1 vé may mắn trúng đặc biệt (Jackpot), với dãy số may mắn 03-05-07-12-27-33 trị giá hơn 27,7 tỷ đồng.



Cũng tại kỳ quay số lần này, Vietlott cũng xác định có 76 người trúng giải Nhất, 3.468 giải Nhì, và 53.130 giải Ba.



Như vậy, tới nay đã có 22 người trở thành tỷ phú nhờ trúng giải đặc biệt của xổ số điện toán Mega 6/45, do Vietlott phát hành.



Người sở hữu vé trúng giải độc đắc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định.