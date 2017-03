TPO - Chợ phiên được tổ chức tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần với đầy đủ các hoạt động như biểu diễn văn hoá nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm, mua sắm, ẩm thực..., nhằm giải quyết tình trạng hàng rong, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Ông Phan Thành trình bày phương án chợ phiên tại cuộc họp với UBND TPHCM.

Chiều nay (20/3), UBND TPHCM đã làm việc với các sở ban ngành và UBND quận 1 về tổ chức lại các hoạt động kinh doanh nhằm giải quyết tình trạng hàng rong, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận đã trình UBND TPHCM phương án tổ chức chợ phiên tại công viên Bến Bạch Đằng, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chợ phiên được đầu tư và tổ chức bởi công ty TNHH thương mại dịch vụ Phan Thành. Theo phương án, chợ được tổ chức định kỳ vào vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các dịp lễ, tết.

Chợ có 120 gian hàng (3.200 m2) với 4 phân khu chức năng, gồm: Khu A (600 m2) dành cho các hoạt động văn hoá nghệ thuật như biểu diễn nghệ thuật đường phố, vẽ tranh… Khu B (1.300 m2) dành giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam và hỗ trợ khởi nghiệp và mua sắm với 100 gian hàng. Khu C (700 m2) bố trí các gian hàng ẩm thực và các món ngon đường phố, thức ăn nhah với 20 gian hàng. Khu D bố trí các hoạt động vui chơi giải trí, các trò chơi dân gian…

Chợ hoạt động từ 10h đến 22h ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Từ 23h Chủ Nhật, nhà đầu tư sẽ tháo dỡ trả lại mặt bằng công viên. Phương án đưa ra là sử dụng nhà bạt để thuận tiện cho thi công lắp ráp. Các gian hàng được thi công sẵn, di động.

Nhà đầu tư bố trí 20 nhân viên bảo vệ thường xuyên có mặt trong khu chợ, đảm bảo an toàn cho du khách. Lực lượng công an, trật tự đô thị đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức giao thông, đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

“Đây là một trong những mô hình quận 1 rất tâm đắc vì tính hiện đại, có nghiên cứu mô hình trong và ngoài nước”, ông Thuận nói.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thành, đại diện nhà đầu tư cam kết các hoạt động của chợ phiên không làm ảnh hưởng đến sự kiện chính trị của thành phố, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…

Ủng hộ phương án này, đại diện các Sở Giao thông Vận tải, Công thương cũng lưu ý UBND quận 1 khu vực tổ chức chợ phiên hay ùn ứ nhất là vào giờ cao điểm. Đặc biệt, nguy cơ kẹt xe rất cao vì sắp tới TPHCM triển khai thi công cầu Thủ Thiêm 2.

Quận 1 cần có phương án bố trí quầy sạp cụ thể để tránh tình trạng kinh doanh lộn xộn, bát nháo…

Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến lưu ý chợ phiên trước mắt chỉ tổ chức thí điểm trong năm 2017 vì cần tiếp tục nghiên cứu do liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là giao thông nên phải tính toán, cân nhắc kỹ.

Ông Tuyến lưu ý nhà đầu tư và UBND quận 1 không che dù bạt nhằm đảm bảo cảnh quan, mỹ quan và không không được làm những công trình xây dựng kiên cố, không cho tàu neo đậu, đón khách …

“Công viên là đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân như đi bộ, tập thể dục, ngắm cảnh. Tổ chức phiên chợ vì kinh nghiệm cho thấy cuối tuần những hoạt động chưa khởi sắc, công viên hiện nay buồn tẻ quá, đặc biệt có khoảng thời gian mất trật tự nên cần có hoạt động để công viên sống lại. Đây là hoạt động tạm thời vì thành phố đã có quy hoạch xây dựng tuyến không gian ngầm kết nối từ phố đi bộ đến Cảng Bạch Đằng.

