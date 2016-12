Chưa bao giờ vấn nạn tín dụng đen lại phát triển, len lỏi khắp nơi như hiện nay. Có nhiều chiêu trò mà dân cho vay nặng lãi giăng ra để “hút máu” nạn nhân bằng mọi cách.

Giang hồ phía Bắc vào Nam hành nghề cho vay, đòi nợ

Trong cuộc làm việc cách đây không lâu, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nhận định, hiện có nhiều đối tượng gốc miền Bắc vào Nam, chủ yếu ở TP.HCM, để xây dựng cơ sở, quy tụ băng nhóm làm nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê...

Băng giang hồ Hải Phòng núp bóng tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng, Q.Gò Vấp để hoạt động vay nặng lãi, bảo kê mà Công an TP.HCM triệt phá hồi đầu năm

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết thêm, các băng nhóm tín dụng đen chủ yếu đến từ các tỉnh thành miền Bắc. Chúng tổ chức rất bài bản, thường thuê căn hộ ở các khu chung cư cao cấp hay các căn nhà riêng biệt để ẩn náu. Các hoạt động điển hình là bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, dịch vụ cầm đồ…

Cuối năm 2015, Công an TP.HCM xóa sổ một băng nhóm giang hồ gốc Bắc được coi là quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực vay nặng lãi. Cụ thể, lực lượng hình sự CA TPHCM đã phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra hành chính khoảng 10 căn hộ ở 2 chung cư là Samland và Giai Việt trên đường Tạ Quang Bửu, P.15, Q.8. Công an phát hiện 22 người “ở chui”, phần lớn là dân có tiền án, tiền sự…Đáng nói, cơ quan công an tìm thấy 484 hồ sơ vay, 49 sổ theo dõi cho vay, 90 giấy thu tiền góp và nhiều súng đạn…

Băng nhóm này do quý bà tên Nga và ông trùm Lai, cùng quê Hà Nội cầm đầu, chia địa bàn theo quận, huyện để hoạt động. Chúng thuê các căn hộ, nuôi các thanh niên giang hồ dao búa, trả lương 4 – 7 triệu đồng/người/tháng để tổ chức hoạt động vay tín chấp, đòi nợ kiểu xã hội đen.

Băng giang hồ cho vay nặng lãi trữ cả kho hung khí, thậm chí là súng để phục vụ cho việc đòi nợ và tranh chấp với băng nhóm khác, giành địa bàn

Chúng nhắm đến lực lượng người lao động để cho vay tín chấp với mức lãi suất 20%/tháng, nhưng thực chất tính toán tới 50 – 70%/tháng. Giai đoạn đó, nhóm trùm Nga – trùm Lai được cho là có thế lực ở khu Tây Sài Gòn, sẵn sàng ăn thua với các băng nhóm khác để giành địa bàn sống.

Nguyễn Văn Hồng (SN 1979, quê Hải Phòng) từng là nỗi khiếp đảm của dân nghèo lẫn nhiều cơ sở kinh doanh tại khu vực địa bàn Q.Gò Vấp, Q.12, huyện Hóc Môn…bởi mức độ bành trướng, liều lĩnh trong nghề cho vay lẫn bảo kê.

Năm 2013, Hồng mở tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng ở đường Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp nhưng thực chất là cơ sở nuôi đám đàn em giang hồ kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi, bảo kê quán xá. Hễ ai cần tiền, chỉ cần có giấy CMND, Hồng đều đáp ứng cho vay, lãi suất 30%. Ai chậm chi trả, đàn em của Hồng, tìm đến tận nơi để…uy hiếp, dọa chém giết.

Băng nhóm Hồng chỉ bị công an chú ý và triệt phá hồi đầu năm 2016 khi Hồng cho 1 đàn em mượn súng ngắn tham gia hỗn chiến với 1 băng nhóm khác tại ngã tư An Sương, giáp ranh Q.12 và huyện Hóc Môn. Sau này chúng khai báo, ngã tư An Sương là địa bàn phức tạp, là đất màu mỡ để làm nghề cho vay nhưng nhiều băng nhóm tranh giành nên chúng buộc phải chủ động lấy số má, giành thị phần. Khi Hồng bị sờ gáy, khám xét tiệm cầm đồ, công an thu giữ cả kho súng, đạn, mã tấu...

Những thủ đoạn…hút máu

Hàng loạt băng nhóm tín dụng đen đã bị triệt phá. Nhưng chúng vẫn len lỏi khắp nơi, có nhiều chiêu bài giăng ra để đưa các nạn nhân vào vòng “kim cô”.

T “râu”, 39 tuổi, quê Nam Định, đã giải nghệ nghề tín dụng đen 2 năm nay, tâm sự “Nếu ai đã trót vay tiền của dân xã hội thì đường nào cũng…chết, chúng có nhiều cách để “hút máu” đến cạn kiệt”.

Tín dụng đen đươc quảng cáo, mời chào khắp nơi để giăng bẫy người dân

T “râu” hé lộ, giang hồ cho vay rất đơn giản. Nếu vay trả góp theo ngày thì dưới 5 triệu đồng phải thế chấp CMND, lãi suất 20%, dân cho vay lấy trước 10 ngày tiền góp, vay hàng chục triệu đồng thì phải thế giấy tờ xe, nhà đất. Còn vay “đứng” thì người vay phải chịu mức lãi suất 30 – 45%, tùy nhóm cho vay và phải đóng lãi trước nửa hay 1 tháng.

Hay thủ đoạn “hút máu” khá đơn giản mà T “râu” tường tận là vay trả góp. Ví dụ người vay 1 triệu đồng phải góp 350 ngàn đồng/ngày, gồm 300 ngàn nợ gốc và 50 ngàn đồng/lãi, được cho là lãi suất mềm 15%/tháng. Về sau, nợ gốc giảm dần, nhưng người vay phải trả 50 ngàn đồng/ngày/1 triệu, nếu tính ra thì lãi suất về sau thật là…khủng khiếp.

“Khi con nợ chây ỳ, ban đầu chủ vay cho giang hồ xăm trổ tìm đến nói chuyện nhẹ nhàng. Không thấy con nợ chuyển biến thì bắt đầu nhóm giang hồ nhắn tin, gọi điện liên tục, bất kể ngày đêm, nặng nhẹ, trách móc. Bước tiếp theo là bắn tin dọa lấy tay, đâm chém, dọa giết rồi tạt mắm tôm, chất thải vào nhà, đâm chém thật sự người trong gia đình bị thương tích…”, T “râu” kể vanh vách các thủ đoạn của giang hồ tín dụng đen mà mình từng tham gia

Giang hồ cho vay, đòi nợ có nhiều...chiêu hèn, kế bẩn để "hút máu" nạn nhân đến cùng kiệt

Q, 28 tuổi, quê Quảng Ngãi, mới hoạt động trong nghề cho vay khoảng 2 năm nay. Do đến địa bàn khác thu tiền góp, Q đã vài lần bị truy sát, chém trối chết.

Q nói, cho người nghèo vay tiền góp là cách làm ăn của những người mới vào nghề, duy trì tiền…chợ búa cho đàn em. Với dân làm nghề lâu, hoạt động tầm cỡ hơn, như mua nợ từ các chủ cá độ bị con bạc nợ nhưng chưa chịu trả (bản thân chủ cá độ không có đủ máu mặt để đòi) hay bảo lãnh cho đáo hạn ngân hàng.

Q.M một tay giang hồ dạt ở Hải phòng vào Sài Gòn làm nghề cầm đồ, cho vay ở quận 3 từng tiết lộ, với số vốn khoảng 100 triệu, nhưng chưa đầy 1 năm, qua hoạt động cho vay nặng lãi, Q.M có trong tay gần 2 tỷ đồng, cùng việc mở thêm 1 tiệm cầm đồ mới ở quận Bình Tân.

Nhiều dân xã hội chuyên làm nghề cho vay xác nhận, chỉ cần 200 triệu đồng và có…bản lĩnh thì sẽ có đất sống trong nghề. Những nhóm dạng này, ban đầu in, phát tờ rơi ở dọc các tuyến đường, khu chợ giới thiệu dịch vụ vay tiền nhanh, vay tín chấp…và để lại số điện thoại. Chúng quảng bá, thông tin trên tờ rơi là một công ty hẳn hoi, thực chất là nhà thuê trọ.

Khách có nhu cầu tìm đến nơi, chúng cho vay nhỏ lẻ từ 5 – 30 triệu đồng, nhắm vào đối tượng là người lao động, sinh viên, chỉ cần các giấy tờ như CMND, hộ khẩu, thẻ sinh viên, biết chỗ ở, nơi học… Chỉ đơn giản như thế, chúng trói buộc nạn nhân bằng khoản vay và bắt đầu sử dụng… luật giang hồ để đòi nợ.