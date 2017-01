TPO - Theo Bộ Tài chính, hết năm 2016, dù khó khăn trong thu ngân sách nhà nước do giáo dầu thô giảm, thu ngân sách nhà nước vẫn ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng 55 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội.

Chiều 6/1, báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tài chính, bộ này cho biết: Năm 2016, trong số hơn 1,094 triệu tỷ đồng thu ngân sách nhà nước, trong đó thu ngân sách địa phương vượt 18,6% kế hoạch năm (vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), có 58/63 địa phương thu đạt hoặc vượt kế hoạch. Nhưng với ngân sách trung ương cơ bản đạt dự toán năm. Trước đó, trong báo cáo Quốc hội tháng 10/2016, Chính phủ và Bộ Tài chính đã lường trước khó khăn thu ngân sách năm nay, khi báo cáo thu ngân sách địa phương vẫn dự kiến vượt kế hoạch khoảng 36 nghìn tỷ đồng. Riêng với ngân sách trung ương, Bộ Tài chính báo cáo có thể hụt thu từ 8-12 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch, do giá dầu thô thấp hơn kế hoạch đầu năm (chỉ đạt khoảng 44 USD/thùng, trong khi kế hoạch đặt ra giá dầu thô ở mức 60 USD/thùng). Về phía chi, việc thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản không đạt kế hoạch năm, dù nhiều chỉ đạo, biện pháp đã được đưa ra. Cụ thể, hết năm 2016, giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước mới đạt 80% kế hoạch, thực hiện vốn trái phiếu chính phủ mới đạt 55,2% dự toán. Về nợ công, ước hết năm 2016, dư nợ công bằng khoảng 64,73% GDP, dư nợ chính phủ khoảng 53,62% GDP. Theo Bộ Tài chính, nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Cũng trong năm qua, Bộ Tài chính đã đàm phán, ký kết 34 Hiệp định vào ODA và ưu đãi, với tổng giá trị khoảng 5,2 tỷ USD (gấp 1,5 lần so với năm 2015).