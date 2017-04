Sau một năm thí điểm mô hình cổ phần hóa, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Giao thông vận tải – nay là Công ty cổ phần bệnh viện GTVT tăng so với cùng kỳ năm 2015. Thu nhập toàn thể cán bộ nhân viên điều chỉnh tăng thêm 20%. Từ tháng 4/2016, tổng quỹ lương tăng 23,45% so với năm 2015. Chế độ phụ cấp thường trực tăng bình quân 58%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 19,7% so với năm 2015.

Từ một bệnh viện công lập, sau khi CPH, bệnh viện GTVT bị cắt ngay “bầu sữa” là khoản hỗ trợ thường xuyên và không thường xuyên hàng năm của Nhà nước khoảng 60 tỉ đồng, đồng thời phải thực hiện trích khẩu hao tài sản, dẫn đến chi phí, giá thành tăng lên cũng gây cho đơn vị những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, là hàng loạt vấn đề mà bệnh viện phải đối mặt như chuyện xung đột lợi ích, tư tưởng của cán bộ nhân viên còn nhiều khúc mắc, do việc chuyển đổi sang cổ phần hóa, cơ sở vật chất thiếu thốn, chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ chưa đạt yêu cầu, chức năng nhiệm vụ, quy chế, quy trình của các khoa/phòng còn chưa ban hành... Với trách nhiệm là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, cơ quan chủ trì thực hiện phương án cổ phần hóa, Bộ GTVT đã bám sát các diễn biến, trực tiếp tổ chức nhiều buổi làm việc với tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty CP bệnh viện để kịp thời lắng nghe, tiếp thu, xử lý các vướng mắc phát sinh. Tại cuộc họp Quý IV năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định, trong năm 2017 sẽ tiếp tục tăng thu nhập cho người lao động trong đó có ưu tiên cho đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, dự kiến quỹ lương năm 2017 sẽ tăng khoảng 12,7 tỷ đồng (tương đương tăng 20% so với năm 2016 và gần 44% so với năm 2015). Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức và hỗ trợ toàn bộ bữa ăn tập thể buổi trưa cho cán bộ công nhân viên tạo sự yên tâm, gắn bó cho cán bộ công nhân viên. Ngoài giữ nguyên mức lương, thưởng dịp lễ Tết, Chủ tịch Hội đồng quản trị đãbổ sung 2,4 tỷ đồng vào tiền thưởng Tết (bình quân mỗi người lao động được thêm khoảng 10 triệu đồng). Có thể nói, công tác cổ phần hóa Bệnh viện GTVT TW đã đạt được thành công bước đầu, chứng minh việc chuyển đổi mô hình hoạt động của bệnh viện công lập sang công ty cổ phần, thu hút được các nguồn lực từ xã hội nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân là hoàn toàn đúng đắn. Theo báo cáo hoạt động sau một năm cổ phần hóa của Bệnh viện Giao thông Vận tải, các chỉ tiêu doanh thu; khám chữa bệnh đều tăng trưởng so trước đó. Cụ thể, sau 1 năm thí điểm mô hình cổ phần, doanh thu bệnh nhân bảo hiểm y tế là 112,240 tỷ đồng, đạt 145,8% kế hoạch; doanh thu bệnh nhân dịch vụ 29,68 tỷ đồng, đạt 116,15% kế hoạch, Tổng số lượt khám bệnh đạt 108,99%; số người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú bảo hiểm y tế, ngoại nội trú dịch vụ đều tăng trưởng tốt. Bệnh viện từng bước chuẩn hoá theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa cấp I (điều chỉnh quy mô, cơ cấu khoa, phòng từ 26 lên 37 khoa phòng theo quy định). Thành lập phòng quản lý chất lượng giúp tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quy định. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc cổ phần hóa thành công bệnh viện mở ra cơ hội cho việc xã hội hóa nhiều bệnh viện công lập nói riêng và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế. Nhờ đó, chấm dứt nguồn hỗ trợ từ ngân sách cho bệnh viện hàng năm giúp giảm chi ngân sách. Để củng cố tư tưởng của cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp đối thoại với toàn thể cán bộ chủ chốt, đề cao vai trò tự chủ của người lao động cũng là cổ đông là người chủ của bệnh viện để giám sát toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý với mục tiêu hoạt động minh bạch, phát triển bền vững. Theo đánh giá của Bộ Y tế, những thành công bước đầu của bệnh viện chứng minh sự đúng đắn trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động của bệnh viện công lập sang công ty cổ phần; thu hút được các nguồn lực từ xã hội nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân. Hồi năm 2015, Tập đoàn T&T là đơn vị duy nhất được phép mua số cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hoá Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương. Hiện 51,43% cổ phần của bệnh viện đa khoa cấp I có số vốn điều lệ 168 tỷ đồng này do Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển sở hữu; 30% cổ phần do Nhà nước nắm giữ; phần còn lại được nắm giữ bởi một số cổ đông nhỏ lẻ và cán bộ công nhân viên bệnh viện.