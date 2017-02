TPO - Sáng 19/2, tại thành phố Vinh diễn ra Hội nghị Gặp mặt các Nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Trưởng ban nội chính TW Phan Đình Trạc; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cùng hơn 500 đại biểu là Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, về tham dự Hội nghị.

Từ năm 2009 đến nay, đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức Gặp mặt các nhà đầu tư, Nghệ An đã thu hút 804 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 261 nghìn tỷ đồng, trong đó có 758 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn hơn 101 nghìn tỷ đồng; 46 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn hơn 160 nghìn tỷ đồng.

“Công tác thu hút đầu tư đã trở thành niệm vụ chính trị quan trọng, luôn được tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tỉnh triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời gian là 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; cá biệt đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Nhà đầu tư cần gấp, chúng tôi có thể giải quyết cấp ngay trong ngày”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết.

Năm ngoái, Nghệ An cấp giấy phép cho 141 dự án với tổng vốn 35.441 tỷ đồng. Trong đó cónhiều dự án lớn như nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam, Hà Nội - Nghệ An; Nhà máy gỗ MDF; 2 Nhà máy Tôn Hoa Sen; Nhà máy xi măng Sông Lam 1, Sông Lam 2 của Tập đoàn xi măng Vissai; Các nhà máy may và lắp ráp linh kiện điện tử của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản; Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng VinpearCửa Hội của Tập đoàn Vingroup. Hạ tầng sân bay, cảng biển, giao thông được đầu tư nâng cấp.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An phấn đấu thu hút đầu tư khoảng trên 100 dự án với tổng số vốn đăng ký ước đạt 30.000 – 35.000 tỷ đồng, trong đó, vốn FDI có khoảng 10.000 – 12.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho khoảng 13.000 – 15.000 lao động. Tỉnh Nghệ An kêu gọi thu đầu tư vào KCN, dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An, KCN Hemaraj, NCN Nam Cấm, KCN Hoàng Mai, KCN Đông Hồi....