TPO - Sáng 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2017 do UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao việc tỉnh tổ chức hội nghị nhằm tạo cơ hội phát triển kinh tế để từ đó sẽ đưa Trà Vinh trở thành tỉnh đầu mối trong chế biến hải sản tại ĐBSCL.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh có khả năng hội nhập quốc tế vì Trà Vinh có quy hoạch, kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời là nơi có cảng biển lớn tiếp cận được tàu lớn từ các nước. Hơn nữa, Trà Vinh có vị trí giao của sông Tiền, sông Hậu nên việc giao thương với các dịa phương khác trong vùng thuận lợi.

Quan điểm của Thủ tướng cho rằng, Trà Vinh xây dựng mô hình phát triển kinh tế kiểu mẫu thích ứng biến đổi khí hậu. Hơn nữa, xem xét quy hoạch lại các khu công nghiệp để liên kết chuỗi giá trị và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xúc tiến đầu tư dựa vào nuôi trồng thuỷ hản sản. Đồng thời, khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, năng lượng gió, năng lượng mặt trời và liên kết vùng với Sóc Trăng và Bến Tre để phát triển. “Nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng lớn như điện gió, điện mặt trời, khí hậu nhiệt đới ôn hoà thích hợp cho nông sản nhiệt đới”, Thủ tướng gợi ý với các nhà đầu tư. “Chúng tôi mong muốn lắng nghe, chia sẻ với các nhà đầu tư để tìm ra khó khăn và thách thức. Hơn nữa, Chính phủ luôn giữ kinh tế vĩ mô ổn định, hoà bình, đảm bảo quyền đầu tư chính đáng của các nhà đầu tư”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, Trà Vinh là nơi giao thoa của nhiều nền văn hoá, một xã hội đa bản sắc, có chiều sâu văn hoá vói nhiều ngôi chùa tồn tại qua nhiều thế kỷ. Vì thế, vấn đề then chốt là làm sao thu hút được nhiều nhà đầu tư để họ hiểu sâu sắc về vùng đất, con người và văn hóa. Qua đó, phát huy thế mạnh về kinh tế biển, văn hoá, du lịch.

Tại hội nghị, bà đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của hai bên trong quan hệ song phương thời gian qua. “Hiệp định đối tác toàn diện đã đặt nền tảng cho mối quan hệ hai nước đẩy lên tầm cao mới”, vị đại sứ Đan Mạch nói.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng cho biết, trong thời gian tới sẽ thực hiện 6 giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để thu hút các nhà đầu tư.

Thứ nhất, huy động tốt các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm 11% - 12%; đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD.

Thứ hai, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng văn hóa và con người; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thứ ba, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm.

Thứ năm, đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Tỉnh ủy Trà Vinh trao bản ghi nhớ và giấy chứng nhận cho 20 dự án trên địa bàn tỉnh.