TP - “Không có chuyện khối ngoại rút vốn trên TTCK. Trái lại từ sau lần dịch chuyển vốn khỏi các thị trường mới nổi, đến nay khối ngoại vẫn liên tục mua ròng”, UBCKNN khẳng định. Cùng đó, hàng loạt sản phẩm hấp dẫn dự kiến ra mắt thị trường thời gian tới, đặc biệt thị trường trái phiếu sẽ hút mạnh tiền ngoại chứ không chỉ ngóng vốn ngân hàng.

Chứng khoán phục hồi, ngân hàng cũng được nhờ

Vốn ngoại cao kỷ lục 20 tỷ USD

Tại buổi họp báo chuyên đề về những giải pháp phát triển thị trường năm 2017 (ngày 9/3), Chủ tịch UBCK Nhà nước Vũ Bằng thông báo: đến thời điểm hiện nay, mức vốn hóa thị trường đạt hơn 2.260.000 tỷ đồng, tương đương 50,3% GDP, tăng 16% so với cuối năm 2016 và là mức cao nhất khi thành lập thị trường chứng khoán. “Tính đến 6/3, chỉ số VN Index đóng cửa ở mức 716,29 điểm - mức cao nhất trong 10 năm qua, tăng 7,7% so với cuối năm 2016. Chỉ số HNX Index đóng cửa ở mức 86,55 điểm, tăng 8% so với cuối năm 2016”, ông Bằng nhấn mạnh.

Liên quan đến khối đầu tư ngoại rút vốn khỏi thị trường mới nổi, vị chủ tịch UBCKNN lập tức báo tin vui: “Cuối năm 2016, những kỳ vọng về việc Hoa Kỳ tăng lãi suất và sự tăng giá của đồng USD đã khiến các quỹ đầu tư trên toàn cầu bắt đầu dịch chuyển vốn khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua ròng trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.”, Chủ tịch Ủy ban khẳng định.

Hiện, giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 18,4 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính lượng tiền sẵn sàng trên tài khoản gián tiếp thì là gần 20 tỷ USD. Thời điểm cuối năm 2016, dòng vốn nước ngoài vào là 1,2 tỷ USD, còn 2 tháng đầu năm là khoảng 220 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016). “Điều đó cho thấy, thị trường chúng ta cũng có những sức hút nhất định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu tính về hoạt động mua bán thì 2 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua ròng trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu với giá trị lần lượt là hơn 1.500 tỷ đồng và gần 6.000 tỷ đồng”, ông Bằng cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban, về niêm yết, tính đến cuối tháng 2, thị trường có 708 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn cùng 485 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị niêm yết đạt gần 778.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2016. Thanh khoản thị trường được cải thiện với giao dịch bình quân phiên đạt 7.365 tỷ đồng- mức rất tốt. Những diễn biến tích cực nêu trên được đại diện UBCK là do Chính phủ tiếp tục quyết liệt trong việc cải thiện điều kiện kinh doanh, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

Bùng nổ sản phẩm hấp dẫn

Tháng 5/2017 tới, sản phẩm TTCK phái sinh sẽ mở cửa ra mắt thị trường. Theo UBCK, hiện đã 16 công ty chứng khoán có nguyện vọng tham gia cùng 6 ngân hàng và khả năng sẽ có 8-12 công ty được chấp thuận ban đầu. “HNX và VSD đã tích cực triển khai và dự kiến trong tháng 3 sẽ trình Chính phủ thời điểm mở cửa TTCK phái sinh. Đây là sự kiện quan trọng vì khi đó cấu trúc thị trường hoàn chỉnh hơn, tín hiệu với nhà đầu tư nước nước ngoài tốt hơn, thúc đẩy dòng vốn nước ngoài. Có thể trong tháng 5, TTCK phái sinh sẽ mở cửa”, đại diện UBCK cho biết.

Để hấp dẫn sản phẩm này, UBCK đang kiến nghị Bộ Tài chính để có chính sách thuế ưu đãi với TTCK phái sinh từ nay đến năm 2020. Sau giai đoạn này thì tỷ lệ thu cũng thấp, từ đó khuyến khích phát triển. Về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant), thông tư đã được Bộ Tài chính ban hành. Sở GDCK TPHCM (HOSE) đang tích cực phối hợp với VSD để triển khai hệ thống, quy trình… cố gắng tháng 9 sẽ triển khai.

Riêng đề án trái phiếu doanh nghiệp đang được UBCKNN triển khai tích cực và dự kiến tháng 5 trình Chính phủ, đồng thời với đó triển khai hệ thống công nghệ và có thể sang năm 2018 sẽ mở thị trường. Lúc đó, bức tranh về thị trường chứng khoán sẽ đầy đủ tất cả các loại thị trường và đi kèm với các đó là các nghiệp vụ mới như bán khống, vay mua sẽ được áp dụng.

Đặc biệt, một trong những giải pháp quan trọng để thu hút dòng vốn nước ngoài là nâng hạng thành thị trường mới nổi. Theo ông Vũ Bằng, UBCK đã ban hành lộ trình nâng hạng TTCK, chi tiết hóa các bước triển khai đối với từng nội dung công việc như: tỷ lệ sở hữu nước ngoài, công bố thông tin bằng tiếng Anh, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài. các vấn đề về giao dịch và thanh toán đồng thời làm việc với Ngân hàng Nhà nước về các vấn đề liên quan tới thẩm quyền của NHNN.