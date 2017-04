TP - Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.295 người đại diện cho 3.285.169.624 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

ĐHĐCĐ lần này thông qua nhiều nội dung quan trọng, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng 2017-2022... Tính đến 31/12/2016: Tổng tài sản BIDV đạt 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với 2015, chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng; Nguồn vốn huy động đạt 940.020 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2015; Dư nợ tín dụng đạt 723.697 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 3,2% so với 2015. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do ĐHĐCĐ đặt ra… Hoạt động kinh doanh trong quý I/2017 ổn định, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm.

Tổng tài sản đến hết quý I/2017 đạt trên 1.025 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 4,85% so với đầu năm. LNTT đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

Năm 2016, vị thế, uy tín thương hiệu BIDV đã được quốc tế, trong nước ghi nhận: Tổ chức Brand Finance định giá BIDV là thương hiệu ngân hàng đứng đầu Việt Nam, đứng thứ 26 trong các ngân hàng ASEAN, đứng thứ 401 trong các Ngân hàng toàn cầu.