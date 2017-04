Để phát triển, khẳng định “Phố chuyên doanh đặc thù, nhiều tiềm năng về kinh tế-văn hóa của địa phương, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Quận ủy-UBND quận 5 chủ trương xây dựng khu vực kinh doanh tại đây thành một phố chuyên doanh hiện đại, có chất lượng, uy tín, văn minh, an toàn, thu hút sự quan tâm đầu tư của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài quận.

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong khu vực phố, các tuyến đường của Phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức sẽ được trang bị camera an ninh và có lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên.