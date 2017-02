TP - Tuần này, thị trường đã chứng kiến sự tăng mạnh của tỉ giá VND/USD trong hệ thống ngân hàng với mức tăng hàng trăm đồng và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể ngày 16/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD, áp dụng như sau: 1 USD = 22.234 VND, giảm 2 đồng so với ngày 15/2/2017. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.900 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.567 VND/USD. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 22.730 - 22.800 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do tại Hà Nội đồng USD được giao dịch ở mức 22.800 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra là 22.830 đồng/USD.

Lý giải của các chuyên gia, việc tỉ giá có xu hướng đi lên là tất yếu. Xét về yếu tố thị trường thế giới, phải kể đến sự lên giá đáng kể của đồng USD trong nửa tháng qua.

Để giảm áp lực lạm phát, NHNN gần đây đã phải liên tục hút bớt thanh khoản qua thị trường mở OMO. Việc VND mới chỉ mất giá vừa phải so với USD trong khi các đồng tiền chủ chốt khác mất giá nhiều hơn cho thấy thực ra VND đã lên giá so với các đồng tiền chủ chốt nói chung, do đó, đã có tác động tiêu cực lên xuất khẩu của Việt Nam.

Một lãnh đạo NHNN nhìn nhận: Năm ngoái chúng ta đã giữ ổn định tỷ giá thành công. Ngay cả đợt cuối năm thị trường gây sức ép, NHNN vẫn sẵn sàng cam kết bán ra đáp ứng nhu cầu nhưng cuối cùng cũng không sử dụng hết số ngoại tệ dự kiến. Còn từ đầu năm đến giờ, NHNN đã liên tục mua vào.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại thì cho hay, tại thời điểm này, lý do USD tăng giá là thị trường có nhu cầu thực. Nhưng về phía NHNN vị này cho biết chưa có động thái bán ra nào.